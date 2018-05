Im letzten Heimspiel der Landesliga-Saison 2017/18 empfangen die Fußballer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach an diesem Samstag (17 Uhr) den TSV Bad Boll im heimischen Sportpark.

Nach Jahren im Abstiegsstrudel gaben die Verantwortlichen der TSG vor der Saison einen Platz im gesicherten Mittelfeld als Ziel aus. Unter den Top fünf der Liga wäre vorstellbar und das Ziel mit Bravour gemeistert. Es scheint nach 28 Spieltagen so zu sein, dass die Jungs um Kapitän Philipp Leister sich ein Sonderlob verdienen, denn die TSG belegt momentan Rang vier. „Die Gesamtentwicklung der Mannschaft ist sensationell. Wir haben eine perfekte Struktur und eine harmonische Gemeinschaft“, sagt TSG-Trainer Benjamin Bilger. Im letzten Heimspiel gegen den TSV Bad Boll wollen sich die Jungs mit einem Sieg von den eigenen Fans verabschieden und Platz vier sichern. Für die Gäste aus Bad Boll geht es in diesem Spiel um sehr viel. Bei einem Sieg und einer Niederlage der Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt könnten die Boller frühzeitig den Klassenerhalt sichern.

„Meine Jungs werden nochmals alles raushauen, um nach dem Spiel mit den Zuschauern Platz vier zu feiern“, sagt Bilger. Für Niklas Groiß ist es das letzte Spiel. Der Stürmer wird die TSG in Richtung Normannia Gmünd und aller Voraussicht nach in Richtung Oberliga verlassen. „Niklas Groiß will den nächsten Schritt machen. Wir hätten ihn gerne am Sauerbach gehalten, aber wir gönnen es ihm und hoffen, dass er uns in Richtung Oberliga verlässt“, so Benjamin Bilger. Wen der Trainer im letzten Spiel ins Rennen schicken wird zeigt sich nach dem Abschlusstraining. (er)