Nochmal zwei Neue für Essingen

Während die meisten Spieler des Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen noch gar nicht so richtig an Fußball denken, ist Patrick Schiehlen, Sportlicher Leiter des Klubs, auch nach dem Saisonende weiterhin mächtig am rotieren. Nun konnte er gleich zwei weitere Personalien verkünden. Vom Regionalligisten FC Memmingen kommt Torwart Jonas Gebauer und vom Verbandsliga-Absteiger Schwäbisch Hall begrüßt der TSV Stürmer Serdal Kocak.

„Wir freuen uns, dass uns diese beiden starken Spieler in der kommenden Runde verstärken werden“, sagt Schiehlen. Torwart Jonas Gebauer ist erst 23 Jahre jung. Der Schlussmann hat seine Ausbildung unter anderem beim SSV Ulm genossen und kommt aus Memmingen. „Für die Regionalliga hat es letztlich nicht ganz gereicht. Wir aber freuen uns natürlich, Jonas in unseren Reihen zu wissen. Wir möchten in unserem Kader in der kommenden Saison auf jeder Position einen Konkurrenzkampf haben, auch auf der Torhüterposition“, so Schiehlen. Zweiter Neuzugang ist Serdal Kocak, den man in der Verbandsliga nur zu gut kennt. Erst in der vergangenen Saison war er mit 21 Treffern maßgeblich am Klassenerhalt der Haller beteiligt, landete in diesem Ranking auf dem dritten Platz.

Gute Trefferquote

„Serdal ist ein richtiger Stoßstürmer, vorne in der Mitte. Diesen Spielertypen haben wir noch gesucht. Wir sind seinem Arbeitgeber, den Stadtwerken Schwäbisch Hall, zu großem Dank verpflichtet, der einem Wechsel zugestimmt hat“, sagt Schiehlen. Kocak hatte damals, im Zuge seines Wechsels zu den Hallern, die Stelle bei den Stadtwerken bekommen. „Ich traue Serdal auch bei uns die 20-Tore-Marke zu, er war schon zweimal Torschützenkönig der Verbandsliga und weiß, wo das Tor steht“, freut sich Schiehlen über den neuen Stürmer.

Damit ist der TSV bereits gut gerüstet für die kommende Saison. Ob sich dennoch etwas tut bei den Personalien wollte Schiehlen derweil nicht ausschließen. (tsve)