Noch vier Punkte - Lauchheim marschiert

So langsam aber sicher dürfte Waldhausen den Atem der Lauchheimer spüren. Nach dem 3:0-Erfolg gegen Ebnat sind es noch vier Punkte auf den Fußball-Bezirksliga-Spitzenreiter - bei derzeit noch einem Spiel weniger. Das am Mittwochabend spielfreie Ellwangen rutsch auf Grund der Siege von Nattheim und Gerstetten auf den vierten Tabellenplatz ab.

Lauchheim – Ebnat 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Muck (FE., 11.), 2:0 Joas (58.), 3:0 Lutz (66.).

Die Lauchheimer bestimmten von Beginn an das Spiel. In der 11. Minute erzielte Muck durch einen Elfmeter das 1:0. Die Heimelf erspielte sich gute Chancen, scheiterte aber immer wieder am Torwart der Ebnater. Einzige Chance der Gäste war ein verschossener Elfmeter kurz vor der Pause. Nach der Halbzeit ging das Spiel gleich weiter, Lauchheim hatte Chancen und erhöhte auf 3:0. Letztlich verdiente Punkte für den Zweiten gegen überforderte Ebnater.

Nattheim – Neresheim 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Brümmer (44.).

Der TSG aus Nattheim genügte ein einziges Tor zum Sieg und zum Sprung auf den dritten Tabellenplatz. Die Gäste aus Neresheim verlieren dagegen weiter wichtigen Boden im Abstiegskampf, bleiben aber noch über dem Strich.

SGM Kirchheim/Trochtelfingen – Neuler 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Ackermann (72.), 1:1 Greiner (80.). Es war in der ersten Hälfte ein Spiel ohne Höhepunkte. Bis zur Pause konnte sich keine der beiden Mannschaften eine wirkliche Chance erspielen. Nach der Führung wähnte sich die SGM um drei Punkte reicher. Doch nur acht Minuten nach der Führung kann Neuler ausgleichen. Unter dem Strich eine gerechte Punkteteilung.