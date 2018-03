Noch eine Schippe drauflegen

35 Punkte haben die Sportfreunde Dorfmerkingen in der Fußball-Verbandsliga bereits gesammelt und damit geht der Aufsteiger als Gejagter in die verbleibenden Spiele. „Die Gegner werden sich sicherlich anders verhalten, aber wir haben uns diese Situation erarbeitet“, sagt Trainer Helmut Dietterle. Der Verbandsliga-Spitzenreiter startet an diesem Samstag (13.30 Uhr) gegen den Tabellenletzten aus Schwäbisch Hall in das Pflichtspieljahr 2018.

Die Vorbereitung von Trainer Helmut Dietterle war eigentlich schon auf das Nachholspiel am vergangenen Wochenende in Albstadt hin ausgerichtet. Allerdings musste die Begegnung auf Grund der winterlichen Verhältnisse abgesagt werden. „Schade, wir hätten gerne gespielt. Aber so haben wir uns jetzt halt auf Schwäbisch Hall fokussiert“, sagt Dietterle ganz pragmatisch.

Der Tabellenführer hat eine „durchwachsene Vorbereitung“ hinter sich. Die Testspiele im Vorfeld wurden, bis auf eines, allesamt gewonnen. Allerdings haben die Sportfreunde, wie so viele Mannschaften derzeit, etwas Probleme mit der Grippe und den schwierigen Wetterverhältnissen. „Da ist kein Trainer richtig zufrieden“, sagt Dietterle. Für das anstehende Spiel gegen die Sportfreunde aus Schwäbisch Hall kann der erfahrene Trainer allerdings nahezu auf alle Mann zurückgreifen. Einzig hinter Tim Brenner steht noch ein Fragezeichen.

„Er kämpft noch mit der Grippe. Da muss man abwarten“, so Dietterle weiter. Sicher ausfallen wird in der kompletten Rückrunde Philipp Schiele (Krankheit). Auf dem Weg der Besserung ist dagegen weiterhin Simon Vesel (hatte im Pokalspiel gegen Leipzig einen Kreuzbandriss erlitten, d. Red.).

Allerdings wird es noch eine Weile dauern, bis er ins Mannschaftstraining einsteigen wird. „Er hat da gar keinen Druck. Sobald er selbst meint, es geht, dann soll er wieder mittrainieren“, sagt Dietterle und fügt an: „Ich würde mich natürlich freuen, wenn es noch in dieser Saison klappen würde.“ Bei dieser Art von Verletzung ist eine Ausfallzeit von sechs bis neun Monaten realistisch. „Er soll auf keinen Fall zu früh wieder einsteigen. Da müssen wir jetzt einfach Geduld haben und die haben wir auch“, so Dietterle weiter. An diesem Samstag geht es für die Verbandsliga-Fußballer nun also wieder um Punkte, wenn auch auf dem eher ungeliebten Kunstrasen. „Das Spielfeld ist einfach kompakter und das macht es dem Gegner einfacher zu verteidigen. Man darf sich hier auf keinen Fall einen einfachen Fehler erlauben, denn sonst stehen die Haller ganz schnell vor unserem Tor“, warnt der Trainer der Sportfreunde aus Dorfmerkingen vor Kontern auf dem heimischen Kunstrasen.

Überhaupt warnt der Erfolgscoach aber auch generell davor, den kommenden Gegner zu unterschätzen. Zwar stehen die Sportfreunde aus Schwäbisch Hall mit elf Punkten derzeit auf dem letzten Tabellenplatz, doch das sage überhaupt nichts über deren Stärke aus. Der kommende Gegner hat nicht zuletzt gegen Ilshofen einen Überraschungssieg gefeiert, sondern sich generell gefestigt. Nach der langen Winterpause erwartet Dietterle daher durchaus, „eine enge Kiste“.

Andere Wahrnehmung bei den Gegnern

„Leute, die sich oberflächlich mit Fußball beschäftigen, die sprechen mit Blick auf die Tabelle von einer leichten Aufgabe sprechen. Wir machen das nicht“, stellt der Trainer klar.

Als aktueller Spitzenreiter der Verbandsliga dürfte sich aber auch die Wahrnehmung der Gegner geändert haben. „Wir wollen auch in den kommenden Spielen guten Fußball bieten und dann werden wird sehen, was dabei herauskommt. Wir lassen uns von der Tabelle sicher nicht blenden oder stören“, sagt Dietterle.