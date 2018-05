An diesem Samstag treffen die Sportfreunde Dorfmerkingen (14 Uhr) zu Hause auf den Zwölften, den VfB Neckarrems. Nach dem Heimsieg zuletzt stehen den Fußballern um Trainer Helmut Dietterle noch drei Endspiele bis Saisonende bevor.

Die Gäste aus Neckarrems um ihren langjährigen Trainer Markus Koch sind bislang weit unter ihrem Niveau platziert. Im Neckarremser Team haben sich bisher zwölf verschiedene Torschützen in die Torschützenliste eingetragen und dies zeigt, wie variabel die Gäste sind. Auf fremden Plätzen haben die Mannen um Markus Koch bereits 16 Punkte erreicht und in Dorfmerkingen werden sie alles in die Waagschale werfen, um mit etwas Zählbarem die Rückreise anzutreten. Noch sind die Gäste nicht gerettet und ein Punkt trennt sie vom Abstiegs Relegationsplatz. Noch drei Endspiele stehen den Sportfreunden bis Saisonende bevor. Die Mannschaft als Landesligameister 2016/17 auf Tabellenplatz zwei ist bisher mehr denn je im Soll. Jetzt will man jedoch unbedingt zumindest den Relegationsplatz verteidigen.

Marco Haller wird dem Team morgen aus privaten Gründen nicht zur Verfügung stehen und neben den Langzeitverletzten steht noch hinter dem Einsatz von Christian Zech (Handverletzung) ein kleines Fragezeichen. Carl Murphy hat wieder voll mittrainiert und ist wieder im Mannschaftskader. Die Mannschaft weiß, dass in jedem der letzten Spiele eine maximale Leistung erforderlich sein wird, um das vom Vereinsumfeld gesteckte Ziel, Relegationsplatz zu verteidigen.