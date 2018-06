Noch drei Endspiele

Vier Spieltage vor Ende der Fußball-Zweitligasaison hat der VfR Aalen eine empfindliche Niederlage einstecken müssen.

Nicht nur das 2:4 wiegt schwer, auch die etwas überraschenden Siege der direkten Konkurrenten FC St. Pauli (1:0 gegen Leipzig), Erzgebirge Aue (3:1 gegen Karlsruhe) und der SpVgg Greuther Fürth (3:0 gegen Düsseldorf) verschärfen die Lage beim Ostalb-Klub. Drei Spiele sind es für die Aalener noch, die am vergangenen Sonntag wieder die Rote Laterne übernommen haben. Ebenfalls einen deftigen Nackenschlag hat 1860 München einstecken müssen, das daheim gegen Union Berlin sang- und klanglos mit 0:3 verlor und nun Vorletzter ist. VfR-Trainer Stefan Ruthenbeck glaubt weiter an den Klassenerhalt: „Natürlich glauben wir noch dran. Die Hoffnung ist da.“

Doch es kommt noch dicker für den VfR: Mit Arne Feick (Rot, Tätlichkeit) und Phil Ofosu-Ayeh (fünfte Gelbe Karte) brechen den Schwarz-Weißen in der Partie bei Fortuna Düsseldorf gleich beide Außenverteidiger weg.

Zwei Konstanten brechen weg

Zudem gehören die beiden zu den konstantesten Spielern des VfR, Arne Feick beschreibt Ruthenbeck als „Schwergewicht in der Mannschaft“. Der Zeitpunkt hätte für den VfR nicht schlechter fallen können. Vermutlich wird Aalens Trainer auf Dennis Chessa hinten links (für Feick) vertrauen, Fabio Kaufmann oder Sascha Mockenhaupt wären die Alternativen auf rechts.

So oder so: Die VfR-Kicker müssen diese Pleite schnell abhaken und an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen. Am 5. Dezember haben die Aalener ihren bislang einzigen Sieg in einem Auswärtsspiel feiern dürfen, beim Rivalen 1. FC Heidenheim. In Düsseldorf müssen sie somit die Gesetzmäßigkeiten auf den Kopf stellen, danach kommt Heidenheim zum Derby in die Scholz-Arena und dann muss der VfR am letzten Spieltag nochmals auswärts (in Nürnberg) ran. Drei Endspiele, in denen der Relegationsplatz, vielleicht sogar der 15. Platz erreicht werden soll. Am kommenden Wochenende werden die fünf Teams, die noch gefährdet sind, auch in die anderen Stadien schauen.

Parallel zum VfR spielen die Münchner beim FSV Frankfurt. Am Samstag dann werden die Aalener gebannt vor den Bildschirmen hocken., denn St. Pauli tritt beim Aufstiegskandidaten 1. FC Kaiserslautern an, Erzgebirge Aue bei Union Berlin.

Am Sonntag dann kann ausgerechnet der 1. FC Heidenheim bei seinem Heimspiel dafür sorgen, dass Greuther Fürth dem Abstiegskampf erhalten bleibt.