Nittel: „Ein bisschen Adrenalin brauche ich schon noch“

Uwe Nittel ist geboren in Michelbach an der Bilz, aber daheim in Adelmannsfelden. Der Motorsportler hat viel erlebt in seiner langen Karriere. Neben einem Rückblick auf seine Erfolge, gibt der 51 Jahre alte Sportler, zweifache Familienvater und Unternehmer im Interview Einblicke in seine Zukunftspläne.

Herr Nittel, wie sind Sie zum Motorsport gekommen?

Durch meinen Onkel, er hat mich als Jugendlicher in einer verschneiten Winternacht mal in einen Rallyeauto mitgenommen und ab da war ich mit dem Motorsport-Virus infiziert. Das muss im Jahre 1985 gewesen sein

Was war Ihre erste Rennserie?

Begonnen habe ich mit Automobil Slalom, dann folgten die ersten Rallyes.

Mit welchem Auto?

Opel Kadett C mit 75 PS.

Sie haben bereits 20 Mal am legendären 24 Stunden-Rennen auf dem Nürburgring teilgenommen. Was sagt Ihnen mehr zu – Rallye oder die Rundstrecke?

Beides, die Rallyesportler sind quasi die Zehnkämpfer im Motorsport, da sie aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen wie Fahren auf Asphalt, Schotter, Eis und Schnee, meistens sogar gemischt und das bei Tag und Nacht, alles können müssen. Meine größten Erfolge habe ich im Rallyesport gefeiert. Diese Erfahrungen helfen aber auch auf der Rundstrecke, so bin Europameister im Truckrace geworden und war auch sehr erfolgreich mit Tourenwagen auf der Rennstrecke.

Im Jahr 2015 haben Sie für Mercedes Benz mit 11:37 Minuten auf dem legendären Pikes Peak Bergrennen einen neuen Rekord für Dieselfahrzeuge aufgestellt. Wie kam es zum Engagement?

Seit über 15 Jahre arbeite ich als Instruktor und Testfahrer für AMG und Mercedes Benz. Eines Tages erhielt ich ein Anruf, ob ich die Entwicklungsfahrten und das Rennen in Colorado (USA) fahren würde. Da habe ich nicht lange überlegen müssen, es waren wunderschöne Wochen und ein Mega-Erlebnis!

Worin sehen Sie ihren größten sportlichen Erfolg?

Ganz klar im Rallyesport. Die Jahre 1996-1998 als ich für Mitsubishi im offiziellen Werksteam in der Rallye-Weltmeisterschaft unterwegs war, das waren meine erfolgreichsten Jahre.

Im Jahr 1996 holten Sie mit einem Mitsubishi Lancer Evo III in der PWRC den Vizeweltmeistertitel in der Gruppe N.

Das Gruppe N Jahr 1996 war ein wichtiges Jahr für mich, durch den Erfolg habe ich den Aufstieg in die Königsklasse (Gruppe A) geschafft und somit mein großes Ziel erreicht.

Sie haben einen Weltrekord im Dauerdriften aufgestellt. Hat der noch Bestand?

Das kann ich gar nicht genau sagen, aber es war ein verrückter Weltrekord, 2 Stunden, 29 Minuten und 27 Sekunden Dauerdrift am Stück.

Was macht einen guten Rallyefahrer aus?

Das kann man nicht in zwei Sätze sagen, aber Grundlagen dafür sind: Fahrzeugbeherrschung, Disziplin, ein ausgeprägter 7. Sinn, Teamfähigkeit und sehr viel Mut.

Standen Sie einmal im Wettbewerb mit Rallye-Legende Walter Röhrl und wie ging die Sache aus?

Ich kenne Walter gut, aber wir sind nie im Wettbewerb gegeneinander angetreten. Walter ist weltweit eine Legende und sogar der Welt-Rallyesportler des Jahrhunderts.

Haben Sie ein sportliches Vorbild?

Nicht einen, sondern viele, vor allem die Sportler, die in ihren Disziplinen extreme Leistungen erreicht haben

Gibt es ein Rallyefahrzeug, das Sie besonders schätzen?

In meiner über 30 jährigen Laufbahn habe ich viele Fahrzeuge fahren dürfen, den Fricker 190 Evo Mercedes Benz habe ich sehr geschätzt und geliebt zu fahren. Ex DTM Motor, Heckantrieb und ein sehr leichtes Fahrzeug, da war zusätzlich zum sportlichen Wert der Spaßfaktor immer sehr hoch.

In den Jahren 2010 und 2011 sind Sie bei der Truck-Racing-Europameisterschaft an den Start gegangen. Wie kamen Sie dazu, auch Lkw-Rennen zu fahren?

Durch einen Zufall, ich veranstalte seit 2000 in Skandinavien am finnischen Polarkreis Winterfahrtrainings. Dort nahm der zweifache Truck-Europameister Werner Lenz teil. Er war sehr begeistert, als er bei mir bei der abschließenden Nachtfahrt durch den finnischen Wald mitfahren konnte. Sodass er mir einen Fahrerplatz auf seinen Race Truck beim Truck Grand Prix (GP) am Nürburgring angeboten hat.

Im ersten Truckrennen Startplatz 9 in einem Feld von 26 Teilnehmern und dann auf Anhieb Rang 6 erzielt – das ist schon eine beachtliche Leistung. Was ist das Geheimnis?

Das war schon eine kleine Sensation. Ich bin zuvor noch nie einen LKW gefahren, geschweige denn, dass ich einen LKW Führerschein besitze. Der war aber auf der abgesperrten Rennstrecke zum Glück auch nicht erforderlich

Im Truck-Racing war damals auch Hans-Joachim Stuck aktiv. Haben Sie sich mit ihm auf der Strecke messen können?

Nach dem Einladungsrennen auf dem Nürburgring ist der tschechische Truck Hersteller „Buggyra“ auf mich aufmerksam geworden und ich wurde mehrmals zu Testfahren in Most (Tschechien) eingeladen. Die Tests verliefen so gut, dass ich die komplette EM-Saison 2010 für die Tschechen unterwegs war.

Am Ende des Jahres kam der deutsche Hersteller MAN auf mich zu, bei dem damals Strietzel Stuck Motorsport-Chef war. Ich bekam von MAN einen Vertrag für die komplette Saison, mit dem wir dann Truck European Team Campion 2011 wurden. Das war mein einziger Kontakt mit Strietzel, leider nie auf der Strecke.

Kann man Truckrennen und Rennen im Pkw-Format überhaupt vergleichen?

Nein, das sind Welten! In unseren Race Trucks haben wir damals über 1200 PS und unglaubliche 6500 Nanometer (NM) Drehmoment gehabt und das bei einen Gewicht von 5500 Kilogramm (kg).

Mit Ausnahme der Formel haben Sie alle motorsportlichen Disziplinen absolviert. Wie stemmt man so etwas finanziell?

Ich komme aus einer Arbeiterfamilie und habe mir von Beginn an alles erarbeiten müssen. Ohne meine Freunde und Sponsoren hätte ich den Schritt in den professionellen Motorsport nicht geschafft, dafür bin ich heute allen noch sehr dankbar dafür. Formelsport ist die einzige Disziplin, die ich nicht gefahren bin, da man hier idealerweise vom Kindesalter an mit dem Kartsport beginnen muss. Dafür ließ aber weder mein Engagement für den Rallyesport die erforderliche Zeit zu, noch wäre das zusätzlich dafür erforderliche Budget vorhanden gewesen.

Haben Sie zu Beginn Ihrer Karriere selber geschraubt oder wer hat Ihnen geholfen?

Ja klar habe ich selber Hand angelegt, ich bin aber kein Talent im Schrauben und hatte glücklicherweise zur jeder Station in meiner Karriere die richtigen Leute um mich herum. Mit fast allen davon bin ich heute noch befreundet. Sie haben auch einen wesentlichen Anteil daran, dass ich das alles erreichen konnte.

Was machen Sie heute?

Ich habe beim Rückflug vom Pikes Peak, beschlossen das ich mich was die Teilnahme an motorsportlichen Wettbewerben betrifft, ein bisschen zurück ziehe, da ich im Motorsport mehr erreicht habe, als ich mir jemals vorstellen konnte. Als Ausgleich habe ich mit der Fliegerei begonnen und habe schon fast 900 Stunden in der Luft am Steuerknüppel verbracht. So konnte ich viele meiner Geschäftstermine mit dem Ultraleicht-Flieger wahrnehmen. Ein bisschen Adrenalin brauche ich schon noch.

Gibt es in Ihrer Familie motorsportlichen Nachwuchs?

Ja, mein ältester Sohn Tom hat vergangenes Jahr mit dem ADAC Slalom Youngster Cup begonnen und mein jüngster Sohn Finn spielt intensiv Fußball beim VfR Aalen.

In welcher Kategorie und mit welchem Fahrzeug startet Tom?

Dieses Jahr fährt Tom im BMW 318ti Cup. Hier finden sieben Läufe statt (Lausitzring, Meppen, Zandvoort/Holland, Sachsenring, Nürburgring und Oschersleben). Also ein volles Programm bei dem es mir sicher nicht langweilig wird.

Welchen Tipp können Sie dem Rallyenachwuchs für den Einstieg in diesen Sport geben?

Da der Rallyesport zwingend einen Führerschein erfordert, ist das Einstiegsalter auf 18 Jahre festgelegt. Den ADAC Youngster Slalom Cup kann man mit 16 Jahre schon beginnen, das Auto wird gestellt und die Kosten sind bezahlbar. Das ist ein guter Einstieg, um ein Gefühl für das ‚Sportgerät Auto‘ zu bekommen.