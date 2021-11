Nina Knödler mit Doppelpack bei Ellwanger Auswärtssieg

Die Fußball-Damen des FC Ellwangen reisten an diesem Sonntag nach Ruit um die nächsten drei Punkte in der Regionenliga zu ergattern. Hoch motiviert startete man in das Spiel – am Ende stand ein 3:1 (1:0)-Sieg.

Schnell war erkennbar das die Ellwangerinnen das Spiel im Griff hatten und zeigten spielerisch und läuferisch mehr Leistung als die Heimmannschaft. Schon zu Beginn des Spiels hatte man einige Chancen, die nicht konsequent genug verarbeitet wurden. In der 24. Minute schoss Nina Knödler einen platzierten Fernschuss, der die Gäste mit 0:1 in Führung brachte.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit startete Ruit energischer und Ellwangen ließ mehr Chancen zu. Diese konnten aber gut verteidigt werden und man hielt das eigene Tor sauber. Vorne setzte man die unsichere Abwehr der Heimmannschaft gut unter Druck und konnte so Fehler in gefährlicher Nähe des gegnerischen Tors erzielen. Zoe Neubert setzte in der 70. Minute gut nach, erkämpfte sich den Ball und konnte ihn souverän zum 0:2 einnetzen. Nun wurde das Spiel hektischer und nervöser von der Heimmannschaft und die Ellwangerinnen ließen sich mitreißen.

In der 87. Minute setzte Zoe Neubert erneut energisch nach und konnte den Ball gut erkämpfen. Durch einen schönen Pass konnte Nina Knödler die letzte Abwehrspielerin von Ruit gekonnt umspielen und traf zum 0:3. Aufgrund von Nervosität und Hektik der Gegner, kam Unruhe bei den Gästen auf und man brachte den Ball nicht mehr energisch genug aus dem eigenen Sechszehnmeterraum. So traf Tatjana Mang in der 89. Minute zum 1:3. In einem kämpferisch und spielerisch starken Spiel konnte das Team von Ellwangen weitere drei Punkte ergattern.