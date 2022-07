Nina Dietterle ist mit 1,0 die Beste

60 Schülerinnen und Schüler haben an der Kaufmännischen Schule Aalen ihre Zeugnisse zum erfolgreichen Abschluss des Kaufmännischen Berufskollegs I erhalten. Trotz Schulschließung und Fernunterricht erzielten die Absolventen überdurchschnittliche Ergebnisse. So konnten 14 Preise und elf Belobigungen vergeben werden. Den besten Durchschnitt mit 1,0 erzielte Nina Dietterle.

Im Anschluss an das Berufskolleg I wechseln die Schülerinnen und Schüler in eine duale Ausbildung oder absolvieren das Berufskolleg II mit dem Erwerb der Fachhochschulreife, so der Schulleiter der Kaufmännischen Schule Aalen, Jochen Wörner. Die Absolventinnenen und Absolventen sind (P = Preis, B = Belobigung):

Klasse BK1W/1 (Profil Geschäftsprozesse): Zotrim Balaj, Joshua Benasseni, Marlene Brenner (B), Nina Dietterle (P), Judith Eck, Leonie Graf (B), Chris Gschwender, Max Harsch, Amos Hauber, Aurea Heindel (P), Angelina Kluth, Lina Leis (B), Marco Lenic, Nils Minich, Luca Öztunc, Alia Rohrmoser, Maja Scholz, Evi Stempfle (P), Magdalena Vuckovic, Annika Wanner und Hanna Weber (P). Klasse BK1W/2 (Profil Übungsfirma): Fabienne Balle, Moritz Balle, Felix Beck, Jonas Fritz (B), Luisa Gall (P), Ellen Gergolla (P), Denyel Gülbahar, Lilian Haupt (B), Dominik Ilg (B), Julia Kusnezow, Laura Malici, Hilal Satir, Anika Schlecht, Elina Schneider, Azra Sezgin, Nura Shamo, Betül Üstün (P), Maike Weber und Nadja Zahorka (P). Klasse BK1W/3 (Profil Juniorenfirma): Jonas Bikovskis (P), Eveline Ellers (B), Valerie Epp (B), Mina Gorgees (B), Hoda Hourani, Rebecca Elena Ilg (P), Mathis Irmler, Leila Kroter (B), Mario Kurz, Luisa Maier (P), Vivien Meder, Lina Melenteva, Kaan Muratoglu, Mia Peter (P), Sophie Riedelsheimer, Jana Scharer (B), Kevin Stark, Elia Tartaglia, Sarah Wahl (P), Jenny Waibel (P) und Nurcin Yilmaz.