Niklas Widmann holt Bronze im Siebenkampf

Nach zweijähriger Pause war die Ulmer Messehalle wieder der Treffpunkt für die Mehrkämpfer des Landes, um ihre Meister zu krönen. In den vergangenen Jahren hatten der LAC Essingen immer um die Medaillenvergabe ein wichtiges Wort mitreden können, aber es platzten aufgrund zahlreicher Verletzungen und gesundheitlicher Einschränkungen die Mannschaften bei den Männern und den Frauen. So musste Niklas Widmann als Einziger die Fahne des LAC Essingen hochhalten. Widmann zeigte sich bei den württembergische Mehrkampfmeisterschaften trotz kurzer Vorbereitungsphase auf den Punkt top fit und sicherte sich nach zwei langen Wettkampftagen die Bronzemedaille.

Widmann ließ sich trotz Trainingsrückstandes, aufgrund seines Studiums, die zwei Tage nicht aus der Ruhe bringen und legte los wie die Feuerwehr. Im 60 Meter (m)-Sprint in 7,46 Sekunden lief er die zweitbeste Zeit. Im anschließenden Weitsprung konnte er ebenfalls mit der zweitbesten Weite von 6,08 m überzeugen. Ein weiter Stoß auf die Tagesbestweite von 11,48 m und mit einem starken Hochsprungergebnis von 1,80 m absolvierte der Essinger einen hervorragenden ersten Tag. Mit 2532 Punkte führte Widmann das Gesamtklassement nach dem ersten Tag an und war damit voll im Kampf um die Medaillenvergabe dabei.

Für Spannung war somit am zweiten Wettkampftag gesorgt, denn mit dem Hürdenlauf und dem Stabhochsprung lagen doch noch einige Hindernisse im Weg Widmann zu bewältigen waren. Widmann über die ungeliebte 60 m Hürden in 9,83 Sekunden etwas Federn lassen und die Führung abgeben. Insgesamt rutschte das Führungsquartett enger zusammen. Mit ordentlichen 3,40 m im Stabhochsprung wahrte Niklas Widmann seine Medaillenchance, galt der Essinger doch als einer der schnellsten Mittelstreckenläufer im Feld. Dies untermauerte der Essinger Mehrkämpfer auch eindrucksvoll. Nur ein Konkurrent konnte das Tempo von Widmann mitgehen. Am Ende siegte der Essinger über die 1000 m in 2:56,40 Minuten. „Ich bin mega happy nach dieser kurzen Vorbereitungszeit so performt zu haben“, so Widmann und freute sich zusammen mit seinem Trainer Dennis Schönbach über seine Bronzemedaille und eine neue persönliche Bestpunktzahl von 4262 Punkte.