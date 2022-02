Niklas Weißenberger bleibt bis 2024 beim TSV Essingen

Eine ganz wichtige Personalie haben die Verantwortlichen des Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen nun unter Dach und Fach gebracht – und das direkt zum Start der Rückrunde. Mit Niklas Weißenberger verlängert ein Spieler, für den das Wort polyvalent vermutlich erfunden worden ist. „Wir sind unglaublich froh, dass Niklas weiter bei uns bleibt und dann auch gleich für zwei weitere Jahre zugesagt hat. Das bedeutet uns sehr viel“, zeigt sich Frank Sigle, Sportlicher Leiter der Essinger, nach der Vertragsunterzeichnung erleichtert.

Dass Weißenberger für zwei Jahre unterschreiben würde, war nicht abzusehen, da der 28-Jährige beruflich stark eingespannt ist, dazu schon einmal ein halbes Jahr freiwillig pausiert hatte. Seit 2018 bereits schnürt Weißenberger seine Schuhe für die Essinger. Einen Großteil seiner Fußball-Ausbildung genoss er bei der SpVgg Greuther Fürth, ehe er 2013 von der Zweiten Mannschaft des Kleeblatts zu den Profis der Würzburger Kickers wechselte. 2016 dann ging es für ihn aufs Härtsfeld zu den Sportfreunden Dorfmerkingen, ehe Weißenberger beim TSV landete.

Hier fühlt er sich wohl und hier wird er nun mindestens bis 2024 bleiben. Ob in der Innenverteidigung, auf der Sechs, der Acht oder sogar im Sturm – Weißenberger kann nahezu jede Position bekleiden und war unter all seinen Trainern stets gesetzt in der ersten Elf. So auch beim aktuellen Übungsleiter Stephan Baierl, der ihn ebenfalls schon auf diversen Positionen eingesetzt hat. „Er ist unglaublich wichtig ob seiner sportlichen Fähigkeiten, andererseits ist er auf dem Platz ein Typ, den man heute oftmals vermisst. Er gibt immer 100 Prozent, schont sich nie und reißt seine Nebenleute mit“, ist auch Baierl hocherfreut ob der Verlängerung seines vielseitig einsetzbaren Akteurs. Lachend fügt er an: „Er hat manchmal ein vielleicht etwas spezielles Verhältnis zu Schiedsrichtern, schafft es aber immer wieder, das Spielfeld regulär zu verlassen. Das kostet mich aber häufig recht viel Nerven.“

Diesen Umstand nimmt er aber stets gerne in Kauf. Baierl setzte ihn zu Beginn der Saison im Sturm ein, was recht ordentlich funktionierte. Mit acht Treffern ist er nach wie vor erfolgreichster Essinger in dieser Runde. „Niklas ist einfach ein unglaublich wichtiger Baustein unserer Mannschaft“, ergänzt Sigle die Aussagen des Essinger Trainers. Und natürlich freut sich auch Weißenberger, mittelfristig Klarheit in seinem Fußballerleben zu haben. Seine Ziele sind klar: „Mein Ziel ist es, mit Essingen in die Oberliga aufzusteigen – und dafür werden wir alles geben.“