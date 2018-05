Niklas Dorsch wechselt zum FCH

Der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim hat sich die Dienste von Niklas Dorsch gesichert. Der defensive Mittelfeldspieler und bisherige Kapitän der zweiten Mannschaft des deutschen Rekordmeisters wechselt mit sofortiger Wirkung ablösefrei an die Brenz. Dorsch erhält beim FCH einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

In seiner Jugend war der 20-Jährige u.a. drei Jahre lang für den 1. FC Nürnberg aufgelaufen (2009-2012), ehe er in das Nachwuchsleistungszentrum des FCB wechselte. Insgesamt bestritt der gebürtige Oberfranke 61 Partien in der Regionalliga für Bayern und erzielte sieben Treffer.