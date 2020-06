„Night of Light“ auch auf der Ostalb: Rote Gebäude als Appell an die Politik

Rote Lichter für die Veranstaltungsbranche: Die Aktion „Night of Light“ war ein Appell an die Politik. Kulturschaffende in vielen deutschen Städten haben Veranstaltungsgebäude am Montagabend rot angeleuchtet. Ihre Forderung: ein gemeinsamer Branchendialog mit der Politik, um Lösungen für die präkere Situation von Veranstaltern während der Corona-Pandemie zu finden. Auch in der Region haben sich viele Unternehmen und Städte an der Aktion beteiligt.

Die „Night of Light“ hat am späten Montagabend auch in Aalen stattgefunden. Mit dieser deutschlandweiten Aktion wollte die Veranstaltungsbranche auf ihre Notlage auf sich aufmerksam machen. Denn die Corona-Pandemie hat wegen des Verbots von Veranstaltungen zu großen Umsatzeinbußen in der Branche geführt.

Die Veranstalter wollen einen Branchendialog mit der Politik erreichen und Lösungen finden. In Aalen hat sich Alexander Fischer, Inhaber der Firma UBS Quality Sound, an der Aktion beteiligt und unter Anderem die Stadtkirche in rotem Licht erstrahlen lassen.

Rot illuminiert war in der Nacht zum Dienstag auch das Bürogebäude der Firma Silverdust in Abtsgmünd. Das Silverdust-Team um Achim Ostertag hat monatelang auf das Summer Breeze Festival in Dinkelsbühl hingearbeitet, das im August stattfinden sollte und wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Klar: das trifft die Eventfirma hart.

Das Metal-Festival Summer Breeze in Dinkelsbühl ist bereits offiziell abgesagt. (Foto: Silverdust GmbH)

Summer Breeze findet seit 2006 in Dinkelsbühl statt und zieht jährlich etwa 40 000 Metal-Fans an. Mitte Mai sagte Silverdust das Festival offiziell ab. „Es tut weh, doch nun herrscht für uns auch auf bürokratischer Ebene Gewissheit: Das Summer Breeze Open Air 2020 kann nicht stattfinden“, schrieb das Unternehmen auf seiner Webseite.

Die Rückabwicklung der Tickets läuft seit einigen Wochen. Alternativ bietet Silverdust an, die Tickets für das Festival 2021 umzutauschen. Umtauschen können Ticketbesitzer auch gegen einen Shopgutschein oder gegen ein Package aus Bändchen, Postern und Shirts.

