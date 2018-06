Nier: Lage bei Lindenfarb stabil

Wie die Geschäfte beim Unterkochener Textilveredler Lindenfarb nach der Übernahme durch die Radial Capital Partners (RCP) aus der Insolvenz laufen, darüber informierte Lindenfarb-Geschäftsführer Michael Nier kürzlich Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler. 307 Mitarbeiter beschäftige Lindenfarb, die Lage stufte Nier als stabil ein. Derzeit werde eine Leichtbauhalle erstellt, um das Außenlager in Ebnat aufzulösen. RCP habe Pläne bis ins Jahr 2024, was die Entwicklung des Unternehmens betrifft. Rentschler bot ihm dabei städtische Hilfe bei planungsrechtlichen Fragen sowie bei der Mitarbeitergewinnung an.