Niederlage nach Führung

Eine unnötige 1:2-Niederlage musste die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach am neunten Spieltag der Verbandsliga beim VfL Pfullingen hinnehmen. Dazu dezimierte sich die Elf von Patrick Faber und Marc Ruppert mit zwei Platzverweisen selbst.

Nach dem Sieg im Derby gegen den 1. FC Normannia Gmünd musste die Mannschaft aus der Aalener Weststadt beim heimstarken VfL Pfullingen antreten. Die Gastgeber konnten zuletzt ihr Spiel gegen den Aufsteiger VfL Nagold mit 2:1 gewinnen und sich Luft im Kampf um den Ligaverbleib verschaffen. Gerade auf dem eigenen Platz kann die Elf von Trainer Daniel Güney die Gegner vor große Herausforderungen stellen.

Die TSG begann jedoch stark. Immer wieder kam die Mannschaft aus der Weststadt gefährlich vor das Tor von Martin Welsch. Pfullingen sorgte durch starke Standardsituationen für Aufregung im Strafraum der TSG. In der 22. Minute die Führung für die Gäste. Veljko Milojkovic fasste sich ein Herz und erzielte mit einem sensationellen Treffer die Führung für die Gäste. Anschließend drängte der VfL auf den Ausgleich. Immer wieder waren es Standardsituationen, die die TSG-Defensive vor große Herausforderungen stellten. Jeder Eckball kam gefährlich vor das Gehäuse von Joshua Barth. Die beste Chance, die Führung der TSG auszubauen, hatte Nico Zahner. Sein Schuss prallte vom Pfosten zurück ins Feld. Noch vor dem Wechsel der Ausgleich für Pfullingen. Erneut war es ein Eckball, der gefährlich in den Strafraum flog, und Maximilian Herberth traf zum 1:1. Mit diesem Ergebnis gingen beide Mannschaften in die Kabinen.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs hatte der VfL mehr vom Spiel und auch die besseren Chancen. Joshua Barth verhinderte mit tollen Paraden einen Rückstand. Mitte der zweiten Halbzeit wurde die Partie hektischer. Beide Mannschaften sorgten mit Fouls für Spielunterbrechungen. In der 75. Minute dann die wohl entscheidende Situation. Nach einem unnötigen Foul auf Höhe der Mittellinie sah Fabian Janik die rote Karte und wird seinem Team in der englischen Woche gegen den TSV Berg fehlen. Der VfL nutzte die zahlenmäßige Überlegenheit aus und erzielte in der 83. Minute das 2:1. Christos Chatzimalousis zog von rechts in den Strafraum ein, sein Schuss konnte Barth abwehren. Gegen den Nachschuss von Dominik Grauer war der TSG-Keeper machtlos. Anschließend musste Hannes Borst nach einer gelb-roten Karte vom Feld. Trotz Unterzahl drängte die TSG auf den Ausgleich. Nach einem Foul an Johannes Rief, hofften die mitgereisten Fans der TSG auf Elfmeter. Der Schiedsrichter entschied jedoch auf riskantes Spiel des TSG-Kapitäns. Dies war die letzte nennenswerte Möglichkeit der Weilermer. Am Ende musste man mit einer unnötigen Niederlage den Weg auf die Ostalb antreten.