Niederlage in heimischer Arena

Die HAKRO Merlins Crailsheim sind am Mittwochabend auf s.Oliver Würzburg getroffen. Nach der 62:100-Niederlage in der Basketball-Bundesliga (BBL) in Berlin wollten die Zauberer zurück in die Erfolgsspur finden. Gute Erinnerung weckt bei der Mannschaft von Headcoach Tuomas Iisalo der Blick auf das Hinspiel. Anfang Januar bezwang man die Unterfranken mit 86:80 – der erste Sieg über Würzburg in der Vereinsgeschichte. Im Rückspiel rannten die Crailsheimer jedoch nahezu zur kompletten Spielzeit einem Rückstand hinterher, leisteten sich zu viele Fehler und konnten so keinen wirklichen Lauf starten. So musste man sich gegen stark aufspielende Würzburger mit 84:94 geschlagen geben.

Boggy absolvierte sein 250. BBL-Spiel. Zur Feier des Tages traf der Center seinen ersten Wurf direkt und stellte mit den drei Punkten auf 5:2. Auf der Gegenseite sorgte zunächst ebenfalls ein Big Man für Aufsehen. Murphy Holloway eroberte mit seinem Dunking die Führung für die Gäste. Ligaveteran Alex King kam indes zu seinem 600. Bundesligaeinsatz und feierte dies ebenfalls mit Treffern von der Dreierlinie. Würzburg kam besser in die Begegnung und führte nach vier Minuten bereits mit 17:8. Dann war es allerdings ein krachender Dunk von McNeace, der eine kleine Aufholjagd einleitete. Dreier Lasisi, Freiwurf McNeace und ein sehenswerter Block von Nimrod Hilliard folgten. Damit verkürzten die HAKRO Merlins den Rückstand auf 14:17. Kurz darauf folgte ein spektakulärer Reverse-Dunk vom sprunggewaltigen McNeace. In der Phase bestachen die Crailsheimer vor allem durch eine couragierte Defense. In knapp vier Minuten ließen sie nur zwei Punkte zu. Mit den letzten Aktionen des ersten Viertels fanden jedoch die Gäste ihren Zug zum Korb wieder, sodass es mit einem 21:28 in die erste Verschnaufpause ging.

Den zweiten Spielabschnitt eröffnete Highsmith von der Freiwurflinie. Kurz darauf zog Bell-Haynes zum Korb und verwandelte trotz Foul – Drei-Punkte-Spiel. Doch bei den Gästen wollte weiterhin nahezu jeder Wurf fallen, sodass der Rückstand weiter bestand hatte. Vor allem Power Forward Perry Jones erwischte eine starke erste Halbzeit. Mit seinen 15 Zählern hatte er maßgeblichen Anteil am 41:46-Halbzeitstand.

Doch auch in die zweite Halbzeit starteten die Gäste etwas stärker. Holloway testete zwei Mal die Stabilität der Korbanlage in der Arena Hohenlohe und brachte sein Team weiter in Führung (44:52, 22. Minute). Hilliard und zweimal Stuckey fanden allerdings ihren Weg von Downtown, sodass sich Würzburg zu keiner Zeit wirklich absetzen konnte. Doch auch daraus konnten die Crailsheimer keinen wirklichen Lauf generieren. Somit nahm nach 27 Minuten auch Iisalo seine erste Auszeit des Spiels (53:63). Danach zeigte Lasisi seine Qualitäten. Sowohl sein Dreier, wie auch der anschließende Korbleger landeten im Korb. Mit 60:67 endete das dritte Viertel.

In den Schlussabschnitt starteten beide Kontrahenten defensiv stark. Doch auch danach blieb das Spiel zerfahren, Würzburg punktete konstanter. Der finnische Coach der Gastgeber reagierte wieder mit dem Timeout (33. Minute, 64:71). Nun konnten die Hohenloher den Rückstand etwas verkürzen, auch weil Würzburg nicht an die Dreierquote aus der ersten Halbzeit anknüpfen konnte. Bei fünf Minuten Restspielzeit und dem Spielstand von 70:73 bat Wucherer sein Team für eine Besprechung an die Bande. Die Crunchtime startete mit drei Freiwurftreffern von Boggy. Da die Gäste nun ihr fünftes Mannschaftsfoul erreichten kam auch Bell-Haynes von der Linie zum Erfolg. In der Schlussphase spielte Würzburg allerdings seine Erfahrung aus. Die Auszeit von Iisalo läutete die letzten zwei Minuten ein, doch nun landeten zu oft die Rebounds bei den Franken, sodass den HAKRO Merlins keine finale Aufholjagd gelang.

Nur 48 Stunden nach dem Heimspiel gegen Würzburg steht für die HAKRO Merlins am Freitagabend das nächste Spiel auf dem Programm. Zum Auftakt des 22. Spieltags trifft das Iisalo-Team auf medi bayreuth. Tip-off in der Oberfrankenhalle ist um 20.30 Uhr.