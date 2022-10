Niederlage für den KC Schrezheim

Die Schrezheimer Bundesliga-Damen verlieren mit 3:5 in Liedolsheim.

In der Kegel-Bundesliga haben die Damen des KC Schrezheim mit 3:5 in Liedolsheim verloren. Bereits am Start konnte sich Liedolsheim einen Vorsprung ausbauen, diesem sind die Schrezheimerinnen dann die gesamte Begegnung über hinterhergelaufen.

Saskia Hopp und Daniela Weber machten den Anfang. Saskia Hopp spielte gute 590 Kegel, doch ihre Gegnerin hatte im Räumen die Nase vorn und gegen 631 Kegel musste Saskia Hopp ihren Punkt abgeben. Daniela Weber hatte zu kämpfen und auch sie musste sich am Ende gegen 617 Kegel geschlagen geben.

Für das Mittelpaar waren es bereits 113 Kegel Rückstand. Neuzugang Christina Rautenberg durfte ihr Bundesliga-Debüt feiern. Die ersten zwei Bahnen benötigte sie, um sich einzufinden, doch dann zeigte sie mit 565 Kegel eine starke Leistung und konnte sich zugleich noch ihren Mannschaftspunkt erkämpfen. Sabina Sokac hatte es mit Saskia Seitz zu tun. Diese machte mit 636 Kegeln für Liedolsheim den Sack zu.

Für das Schlusspaar Bianca Sauter und Sandra Winter waren 182 Kegel zu viel zum Aufholen. Doch sie gaben nicht auf und zeigten sehr gute Leistungen.

Bianca Sauter brachte mit 585 Kegeln ihre Souveränität zum Vorschein. Sandra Winter benötigte die erste Bahn, um sich in der Schlussposition zurechtzufinden, doch auch dann zeigte sie tollen Kegelsport und holte sich mit 580 Kegeln den Mannschaftspunkt.

Am Ende mussten sich der KC Schrezheim mit 3:5 geschlagen geben und hatte 167 Kegel Rückstand. An diesem Sonntag dürfen die Mädels zum Aufsteiger BC Schretzheim. Hier gilt es das Blatt wieder zu wende und die Punkte mit nach Hause zu nehmen.