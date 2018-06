Niederlage beim Spitzenreiter

Die Verbandsliga-Fußballerinnen des FFV Heidenheim haben gegen die Spielvereinigung Stuttgart-Ost eine Niederlage hinnehmen müssen. Am Ende hieß es gegen den Spitzenreiter 1:3. Die Elf von Trainer Harald Fronmüller kam nur sehr schwer in das Spiel hinein. Stuttgart hatte in der ersten Hälfte etwas mehr vom Spiel. In der 38. Minute war es dann soweit, nach einem Missverständnis in der Heidenheimer Hintermannschaft, konnte Janina Liber zunächst noch stark parieren, beim Nachschuss war sie allerdings machtlos.

Nach der Halbzeit kamen mit Franziska Schüßler und Alida Fuchs zwei neue Kräfte, die gleich für frischen Wind sorgten. Das Heidenheimer Spiel wurde nun besser und in der 60. Minute war es Ramona Schmid, die nach einem tollen Pass von Anna Hornetz zum 1:1 einnetzte. Nun setzte der FFV die Stuttgarter Elf enorm unter Druck. Die junge Alida Fuchs setzte sich über links gut durch und brachte eine Flanke auf Maren Michelchen, deren Schuss an die Latte ging. Fast im Gegenzug fiel dann nach einem Ballverlust, in der Vorwärtsbewegung, dass 2:1 für Stuttgart-Ost. Fronmüller brachte mit Laura Konietzke und Aline Schröm nochmals zwei frische Spielerinnen in die Partie. Letztere war es auch, die einen schönen durchgesteckten Ball auf Maren Michelchen spielte. Deren Schuss ging dann aber knapp rechts am Tor von Stuttgart-Ost vorbei. Nach einem scharf getretenen Freistoß von Vina Crnoja ging dann auch ein Kopfball von Ramona Schmid erneut knapp am gegnerischen Tor vorbei. In der 83. Minute war es erneut ein Ballverlust im Heidenheimer Spielaufbau, der zur Entscheidung und zum 1:3-Endstand führte. Nun sind beim FFV die Augen auf den kommenden Sonntag in Granheim gerichtet. Dort will man sich mit einem Sieg aus der Saison verabschieden.