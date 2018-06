Nach dem Rückspiel in der Kegel-Champions League gegen Victoria Bamberg hat am vergangenen Sonntag bereits der Bundesliga-Alltag gewartet. Gegen den direkten Verfolger aus Poing mussten die Damen des KC Schrezheim eine 1:7-Niederlage einstecken.

Keinen guten Tag erwischten die Damen des KC Schrezheim. Simone Bader und Saskia Barth kämpften beide um jeden Kegel, doch ihre Gegnerinnen hatten immer die passende Antwort parat. Mit 540:600 Kegeln musste Bader den Mannschaftspunkt an dem SKK Poing überlassen. Barth hatte es unterdessen mit der ungarischen Nationalspielerin Sajermann zu tun.

Trotz guten 590 Kegeln musste sie den Punkt an Sajermann abgeben. Mit einem Rückstand von 2:0-Mannschaftspunkten und 86 Kegeln ging das Mittelpaar Daniela Weber und Margarete Lutz auf die Bahn. Weber empfahl sich mit ihren Leistungen aus den vergangenen Wochen für die erste Damenmannschaft. Mit 520:558 Kegeln machte sie ihre Aufgabe zwar ordentlich, aber der Mannschaftspunkt blieb in Poing. Lutz kam auf den schwer zu spielenden Bahnen nicht zurecht. Sie kämpfte um jeden Kegel, doch mit 489 musste sie den Mannschaftspunkt ihrer Gegnerin überlassen, die 540 Kegel zu Fall brachte. Das Schlussgespann Kathrin Lutz und Nicole Knodel sollten für die Ergebniskosmetik sorgen. Lutz konnte die ersten Bahnen spannend gestalten, doch dann kamen die Tücken der Bahn zum Vorschein. Mit 541:577 ging auch dieser Punkt auf das Konto der Gastgeber. Knodel musste den ersten Satz an Eberhard abgeben, doch sie biss sich zurück ins Spiel und sicherte sich mit 546:526 den Mannschaftspunkt für Schrezheim. Am Ende stand aber trotzdem eine weitere bittere Niederlage für die Bundesliga-Kegler aus Schrezheim.