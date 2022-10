Nicolosi schlägt spät zurück

In der Fußball-Landesliga haben sich bereits am Samstag der SV Neresheim und der TSGV Waldstetten duelliert. Sahen die Neresheimer fast schon wie der sichere Sieger aus, so schlugen die Waldstetter in Person von Roberto Nicolosi noch einmal ganz spät zurück. Das war es auch, was am Ende Neresheims Trainer Andreas „Bobo“ Mayer geärgert hatte. „Wenn du in der 87. Minute das 2:1 machst, dann musst du den Sieg einfach über die Zeit bringen. Das 2:2 darf niemals passieren“, sagte er nach der Partie.

Die erste Halbzeit gehörte zu großen Teilen den Gastgebern. Vor allem über die linke Seite wirbelte Miladin Filipovic und brachte den Ball häufig in die Gefahrenzone. Bei einer dieser Hereingaben verpassten die Neresheimer in der Mitte hauchdünn, die Führung aber lag in der Luft. Die fiel dann auch, jedoch auf der anderen Seite. Nach einer Ecke wurde Marc Heinzmann umgestoßen, der Unparteiische überlegte nicht lange und zeigte auf den Punkt. Kapitän Jonas Kleinmann übernahm die Verantwortung und netzte zum 1:0 für den TSGV ein (24.). Neresheim ärgerte sich kurz, zeigte sich aber nicht geschockt, sondern spielte gleich wieder mutig nach vorne. Zwar scheiterte Hakki Yildiz noch mit einem wuchtigen Schuss an TSGV-Schlussmann Marc Scherrenbacher (27.), doch nur vier Minuten später war es so weit. Das Muster war bekannt: Filipovic war erneut auf der linken Seite durch, brachte das Leder in die Mitte und auch dort zeigte sich der TSGV nicht im Bilde. Fabian Mango hatte wenig Mühe, den Ball aus kurzer Distanz im Netz unterzubringen – 1:1 (31.). Neresheim blieb vor allem über die Außen gefährlich, Waldstetten konnte dies nur selten verteidigen. So köpfte Marcel Klenk nach einer weiteren Flanke nur knapp vorbei (41.). Kurz vor der Pause kamen dann aber auch noch einmal die Gäste gefährlich auf. Serkan Özgür bediente Melih Furkan Zenen, der aus spitzem Winkel verzog (45.).

In der zweiten Halbzeit dann waren die Waldstetter besser im Spiel, Jonas Herbst kam für Vinzenz Rembs zur Pause und machte die linke Angriffsseite ordentlich zu. Dann aber war es wieder der SVN, der vorne aktiver wurde. Nenad Dedic verzog noch aus der Distanz (60.), dann aber traf Yildiz nach einem Freistoß von der rechten Seite – Glück für die Gäste: die Unparteiischen entschieden auf Abseits (62.). Nur drei Minuten später gab es wieder Freistoß auf der rechten Seite für die Gastgeber. Wieder war es Yildiz, der recht frei zum Kopfball kam, jedoch das Tor knapp verfehlte (65.). Nur eine Minute später dann erreichte ein Steckpass Mango, der frei durch war. Doch Scherrenbacher blieb in dieser Situation mit einer Fußabwehr Sieger (66.). Der TSGV probierte es ähnlich – und es wurde ähnlich gefährlich. Ein langer Ball von Lukas Hartmann landete bei Zenen, der etwas nach außen abgedrängt wurde, jedoch abschließen konnte. Auch Samuel Aubele parierte stark und verhinderte dadurch den Einschlag (70.), ebenso bei einem Schuss des eingewechselten Roberto Nicolosi (77.). Kurz vor dem Ende dann wurde es in dieser Partie noch einmal richtig wild. Wieder war es ein Freistoß von der rechten Neresheimer Seite und wieder war Yildiz völlig frei. Per Kopf legte er quer in die Mitte, wo SVN-Kapitän Sven Lukina zur Stelle war und zum 2:1 einköpfte (87.). Das Spiel schien entschieden, war es aber nicht. Noch einmal kamen die Waldstetter nach vorne. Jonas Kleinmann stieß mit Tempo in die gefährliche Zone, bediente den mitgelaufenen Nicolosi, der sich den Ball um seinen Gegenspieler herumlegte und mit links ins linke Eck zum 2:2 zirkelte (89.).