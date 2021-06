Nicole Deufel gönnt es den Schotten, aber natürlich auch den Deutschen

VHS-Leiterin Nicole Deufel war lange Zeit beruflich in Schottland und weiß, was Fußball-Leidenschaft bedeutet. Sie selbst ist weniger leidenschaftlich, wenn es um den Fußball geht.

Aber diese Europameisterschaft lässt sie nicht einfach an sich vorbeiziehen. „Die Deutschland-Spiele schaue ich mir auf jeden Fall an. Dann kommt es drauf an, ob der Funke überspringt. Aber eigentlich habe ich es nicht so mit dem Fußball“, sagt Deufel lachend. Diese internationalen Vergleiche aber lässt sich Deufel nie entgehen. „Die Deutschlandspiele habe ich mir im Kalender eingetragen – und die Spiele von Schottland. Ich freue mich vor allem auf das Spiel Schottland gegen England“, so Deufel. Wenn Schottland gegen Deutschland spielen würde, dann wüsste sie nicht so genau, wem sie die Daumen drücken würde, wie sie lachend bekennt: „Ich glaube, dass es den Schotten guttun würde, wenn sie gegen Deutschland gewinnen würden. Ich würde es den Schotten schon gönnen. Passieren würde das wohl nicht.“