Nicolai Gießler ist zweiter Dekanstellvertreter

Der Kirchheimer Pfarrer Nicolai Gießler ist von Dekan Ralf Drescher zu seinem zweiten Stellvertreter ernannt worden. Er folgt damit auf Pfarrer Ulrich Marstaller, der im Herbst in den Ruhestand eingetreten ist. Erster Stellvertreter des Dekans ist Martin Schuster, der geschäftsführende Pfarrer in Ellwangen. „Jetzt ist das Team wieder komplett“, freut sich der Dekan. „Mit Nicolai Gießler konnte ein sehr erfahrener Kollege für dieses wichtige Amt gewonnen werden, der auch unter den Kollegen einen großen Respekt genießt.“ Drescher freue sich sehr auf die Zusammenarbeit. Außerdem sei es dem Dekan wichtig gewesen, dass in der Dekanstellvertretung ein Kollege vertreten ist, der den Ländlichen Raum in hervorragender Weise repräsentiere. Nicolai Gießler ist seit 2006 im Kirchenbezirk, die Pfarrstelle in Kirchheim teilt er sich mit seiner Ehefrau Pfarrerin Melanie Gießler seit 2010. Gießler: „Ich bin sehr gespannt auf die neue Aufgabe und freue mich darauf.“