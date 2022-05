Nichts zu holen für Waldhausen gegen Buch

Nichts zu holen gab es an diesem Spieltag für die Fußball-Landesliga Spieler vom SV Waldhausen gegen den TSV Buch – 0:2 (0:1). Hatte man sich doch für diese Begegnung einiges vorgenommen. Bereits nach den ersten Spielminuten spürte man, dass die letzten englischen Wochen nicht spurlos an dem SV Waldhausen vorbeigegangen sind.

Am Anfang der Partie war es ein beidseitiges Abtasten. Nach sieben Minuten kam Waldhausen durch Blitze Schiele zu einer Chance, nach einer Unachtsamkeit in der Abwehr von Buch. Der Torhüter konnte diese Chanche jedoch vereiteln. In der 15. Minute kam Carsten Legat für Michel Wegele, der nach einem Foul das Spielfeld verlassen musste. Die Liste der Verletzten auf der Seite von Waldhausen wird dadurch noch größer. Eine Minute später erzielten die Bucher das 0:1. Nach einenm langen Ball von der linken Seite, konnte der Mittelstürmer von Buch ungehindert zum 0:1 einschießen. Kurz vor der Pause hatte Leon Weber noch eine Großchanche. Er scheiterte aus fünf Meter am Torhüter von Buch.

In Halbzeit zwei bestimmten die Bucher nach wie vor das Spiel und erhöhten in der 51. Minute, nach einem Fehler in der Waldhäuser Hintermannschaft zum 0:2, was auch gleichzeitig den Endstand bedeutete. Für den SVW war an diesem Spieltage nichts zu holen und die Mannschaft aus Buch nahm verdient drei Punkte mit vom Härtsfeld.