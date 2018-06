Nichts muss, einiges könnte

Gerade einmal in der Mitte des Julis hat Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim seine personellen Planungen für die kommende Saison abgeschlossen. Dabei schließt das Transferfenster erst Ende August. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt FCH-Geschäftsführer Holger Sanwald nicht ohne Stolz.

Mit Robin Becker haben die Verantwortlichen auch die letzte Vakanz im Kader geschlossen und einen weiteren Außenverteidiger verpflichtet. Der 19-Jährige ist von Bayer Leverkusen gewechselt, auf Leihbasis für ein Jahr. „Wir hätten ihn gerne verpflichtet, aber da hat Leverkusen leider nicht mitgespielt“, so Sanwald. Gleiches sagte der FCH-Boss schon nach der Verpflichtung von Tim Kleindienst, den man für ein Jahr vom Bundesligaaufsteiger SC Freiburg ausgeliehen hat. Damit müssen sie an der Brenz noch leben, dennoch sind sie mit dem eingeschlagenen Weg und vor allem mit der Entwicklung des Vereins hochzufrieden. Sanwald freut sich auf Becker: „Er kann links wie rechts spielen und bringt viel Tempo mit.“

FCH hat sich in vielen Bereichen enorm gesteigert

Der Geschäftsführer hat eine Ahnung, warum mittlerweile Spieler solchen Formats nach Heidenheim wechseln, wenn auch nur - Stand jetzt - auf Leihbasis. „Wir haben uns in relativ kurzer Zeit einen Ruf erarbeitet, dass wir junge Spieler weiterentwickeln können und haben jetzt wirklich viele interessante Spieler in unserem Kader“, sagt Sanwald. Mit Frank Schmidt habe man zudem einen Trainer, der genau diese Entwicklung fördere und im Scoutingbereich habe man sich mittlerweile bestens aufgestellt.

Das i-Tüpfelchen auf die stetig nach oben zeigende Kurve war die Tatsache, dass man bei der aktuell stattfindenden U-19-Europameisterschaft zwei Gruppenspiele als Gastgeber in der Voith-Arena begleiten durfte. „Das ist eine Ehre für uns gewesen, weil es keine Selbstverständlichkeit ist“, so Sanwald. Ist die Kaderplanung auch abgeschlossen, so lässt sich Sanwald noch ein Hintertürchen offen - wie in jedem Jahr. „Es vergeht noch viel Zeit bis Ende August. Ich will es nicht heraufbeschwören, aber wenn sich noch jemand verletzen sollte, müssen wir natürlich noch einmal reagieren. Aber: aktiv suchen wir nicht.“

Morabit spielt im Trainingslager, verlässt den aber Verein dennoch

Eine Personalie ist derzeit noch offen. Stürmer Smail Morabit ist mitgeteilt worden, dass man sportlich nicht mehr mit ihm plane. Ins Trainingslager nach Österreich ist die Offensivkraft jedoch noch mitgefahren, stand im Testspiel gegen die Tschechen vom FK Mlada Boleslav (1:3, Tor von Ben Halloran, d. Red.) gar in der Startelf. „Wenn er keinen Verein finden sollte, werden wir natürlich den Vertrag erfüllen. Er hat uns mittlerweile jedoch mitgeteilt, dass auch er den Verein verlassen möchte“, berichtet Sanwald. Interessenten für den Franko-Marokkaner gebe es genügend, der Berater sondiere derzeit den Markt, so der Geschäftsführer weiter, weswegen man in dieser Personalie entspannt bleibt. Sanwald hatte ohnehin schon gemutmaßt, dass Morabit durchaus bei der enormen Trainings- und Spielbelastung in dem einen oder anderen Test zum Einsatz kommen könnte. Deswegen ist dieser Einsatz kein Indiz für eine 180-Grad-Wendung in dieser Personalie. Ein weiteres Handlungsfeld würde entstehen, wenn der FCH noch einen Torwart finden sollte, der in den direkten Konkurrenzkampf mit Kevin Müller gehen könnte. Zwar hat man nach dem Weggang von Jan Zimmermann zu 1860 München mittlerweile Oliver Schnitzler vom VfR Aalen verpflichtet, doch ist dieser als klare Nummer zwei hinter Müller vorgesehen.

Einen weiteren Test haben die Heidenheimer gegen den russischen Vizemeister FK Rostov übrigens durch ein Tor von Bard Finne mit 1:0 gewonnen. An diesem Freitag tritt der FCH in Österreich gegen den türkischen Erstligisten Istanbul Basaksehir an, dort werden dann wieder die vielen interessanten Spieler um die Plätze in der Elf von Frank Schmidt spielen.