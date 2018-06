Nichts ist so, wie man es hätte erwarten können

Die Fußball-Kreisliga A bietet bislang nahezu alles, aber nicht das, was man erwarten sollte

Auf spannende Paarungen können sich die Fußballfans auch an diesem Wochenende freuen. Allmählich gewinnen auch die bestehenden Tabellenpositionen zunehmend an Bedeutung.

Kreisliga A I: Die SG Union Wasseralfingen II (15./3 Punkte) trifft im Kellerduell vor heimischer Kulisse auf den TSV Mutlangen (13./6) und kann diesen Kontrahenten im Erfolgsfall einholen. Derweil liegt die TSG Hofherrnweiler II (6./11) vor dem Spitzenspiel beim TSB Schwäbisch Gmünd (5./12) nur zwei Zähler vom Relegationsplatz zwei entfernt.

Kreisliga A II: Die zweite Staffel bietet Woche für Woche Überraschungen. So auch am vergangenen Sonntag, als der bisherige Tabellenführer aus Schwabsberg-Buch vom Aufsteiger SSV Aalen durch die 0:5-Klatsche entthront wurde.

Neulinge an der Spitze

Neben den Aalenern (4./12 Punkte) hat sich mit dem VfB Tannhausen (2./15) übrigens ein weiterer Liganeuling nach starkem Saisonauftakt in der Spitzengruppe eingefunden. Nicht zu vergessen ist, dass auch der aktuelle Spitzenreiter, die SGM Kirchheim/Trochtelfingen (1./15), erst im vergangenen Jahr in die A-Klasse aufgestiegen war. Während Tannhausen nun im direkten Duell bei der DJK-SG Schwabsberg-Buch (3./13) gefordert ist, treffen die beiden Mitkonkurrenten auf zwei Teams, die bisher enttäuschten: Der 14. TSG Abtsgmünd tritt in Kirchheim an, der Vorjahreszweite und aktuelle Zwölfte aus Stödtlen ist beim SSV zu Gast. Zeitgleich kommt es zum Verfolgerduell zwischen dem gastgebenden FC Ellwangen (7./8) und der SG Union Wasseralfingen (5./10) – nur der Sieger dieser Begegnung hält den Anschluss zu den ganz vorderen Plätzen.

Dichtes Gedränge am Ende

Eng geht es weiterhin auch am unteren Ende des Klassements zu: Keine einzige Mannschaft ist noch sieg- oder punktlos und so stehen die Konkurrenten dicht beieinander. Schlusslicht sind die Sportfreunde Rosenberg vor dem anstehenden Gastspiel bei den sechstplatzierten Dorfmerkingern, die punktgleiche DJK SV Eigenzell (15./4) ist beim Neunten TV Bopfingen gefordert, der lediglich drei Zähler mehr auf dem Konto hat.

Auch der SV Lippach (13./6) steht vor heimischer Kulisse gegen den FC Röhlingen (8./8) unter Druck, will man doch nicht zu tief in den Abstiegsstrudel hineingeraten. Mit dem VfB Ellenberg (11./6) steht übrigens auch ein potenzieller Aufstiegsanwärter nur knapp vor der Gefahrenzone – für den langjährigen Bezirksligisten steht das Heimspiel gegen den gleichauf liegenden TSV Hüttlingen auf dem Plan.

Kreisliga A III: Nach dem jüngsten 2:2 unter der Woche in Großkuchen rutschte die SGM Königsbronn/Oberkochen auf den 14. Rang ab. Im kommenden Gastspiel beim Tabellennachbarn FC Härtsfeld (13.) geht es nun darum, weiter Punkte einzufahren, um den derzeitigen Drei Punkte-Vorsprung auf die Abstiegsränge weiter auszubauen.