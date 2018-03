Nichts für schwache Nerven war die Partie zwischen dem VfL Pfullingen und den Sportfreunden Dorfmerkingen. 3:3 Unentschieden trennten sich beide Teams in der Fußball-Verbandsliga. Die Partie hätte jedoch auch 6:6 enden können. Bei herrlichem Fußballwetter lieferten sich beide Teams von Beginn an einen offenen Schlagabtausch.

„Wir haben heute ein verrücktes Spiel gesehen, wobei wir schlecht verteidigt haben. Unnötige Ballverluste, mangelhaftes Defensivverhalten und Disziplinlosigkeit - dies war spielentscheidend. Unterm Strich ein glücklicher Punktgewinn. Solche Einstellungen dürfen wir in den kommenden Partien nicht mehr an den Tag legen. Daran werden wir auch kommende Woche arbeiten“, so der Dorfmerkinger Trainer Helmut Dietterle. Bereits nach zwei Zeigerumdrehungen drang Gruber in Pfullingens Strafraum, passte zu Nietzer und dessen Schuss wurde im letzten Moment abgeblockt. Im Gegenzug dann ein Ballverlust im Mittelfeld der Sportfreunde und plötzlich war Pfullingens Haussmann alleine vor Keeper Zech, der die Situation mit einer Glanzparade meisterte. Glück dann nochmals für die Sportfreunde in der 17. Minute, als wiederum nach unnötigem Ballverlust Pfullingens Doppeltorschütze Dünkel alleine auf Keeper Zech zulief, diesen umkurvte und Sauer das Leder im letzten Moment von der Linie bugsierte. Lauthals nahm Dietterle an der Außenlinie seine Mannen in Pflicht und dies zeigte Wirkung.

Nach Foul an Weiß schnappte sich Brenner das Leder und seinen Freistoß köpfte Weissenberger zu diesem Zeitpunkt glücklichen 0:1 in Pfullingens Maschen. Kaum zwei Zeigerumdrehungen später erkämpfte sich Nietzer im Mittelfeld das Leder, passte zu Weiß und dieser verfehlte für den schon geschlagenen Keeper Hirlinger knapp das Pfullinger Gehäuse. In dieser Phase des Spieles hätte eine Vorentscheidung fallen müssen. Zuerst war es Brenner, der mit seinem Schuss an Pfullingens Außennetz scheiterte und danach machte der Unparteiische den Sportfreunden einen Strich durch die Rechnung, als er ein klares Kopfballtor von Weiß wegen angeblichem abseits aberkannte.

Die Ereignisse überschlagen sich

Anstatt den Spielfluss vom Ende der ersten Spielhälfte mitzunehmen, waren es die Gastgeber, welche die Dorfmerkinger Schläfrigkeit eiskalt nutzten. Pfullingens Schall war es, der die Dorfmerkinger Abwehr austanzte und zum 1:1 nach 48 Minuten ausglich. Danach war es zwei Mal der überragende Dünkel, der in der 54. und 60. Minute seine Farben mit 3:1 in Führung. Von nun an überschlugen sich die Ereignisse.

Als im Gegenzug eine Flanke von Gruber im Pfullingens Strafraum mit der Hand abgewehrt wurde und Weiß nach 62. Minuten per Handelfmeter auf 3:2 verkürzte, keimte wieder Hoffnung auf. Eine strittige Situation dann in der 66. Minute, als erneut das Leder an der Strafraumgrenze per Hand von Pfullingens Abwehr abgewehrt wurde und Weiß seinen zweiten Strafstoß zum 3:3 verwandelte. Danach stand den Gastgebern zwei mal Fortuna zur Seite, als plötzlich Schiele völlig freistehend vor Hirlinger versagte und in der Nachspielzeit Hirlinger einen Schuss von Weiß und den Nachschuss von Weißenberger mit Bravour meisterte. Letztendlich ein gerechtes Unentschieden zweier Teams, bei denen die Abwehrreihen nicht ihren besten Tag hatten.