Bereits an diesem Freitagabend startet die Fußball-Verbandsligasaison – und zwar mit einem echten Kracher. Der TSV Essingen empfängt die Sportfreunde Dorfmerkingen. Anstoß im Schönbrunnenstadion ist um 18 Uhr.

TSV-Trainer Erdal hat vor dieser Partie ein Luxusproblem: einzig Thorben Joos (muskuläre Probleme) wird den Essingern nicht zur Verfügung stehen. Hinter Marc Gallego (Adduktorenprobleme) steht noch ein kleines Fragezeichen. Dennoch hat Kalin den größten Respekt vor den Sportfreunden: „Sie haben schon im Pokal gezeigt, dass sie auf Augenhöhe mit uns sind. Aber wir spielen zuhause – und da wollen wir natürlich mit einem Dreier in die Saison starten.“ Die Gewinner der Vorbereitung sind beim TSV schnell ausgemacht worden: Für Mike Marianek und Johannes Eckl hat Kalin nach sechs Wochen lobende Worte übrig. „Speziell Mike hat in den vergangenen Monaten kaum gespielt, vor allem ja auch nicht in Dorfmerkingen. Bei uns macht er es richtig super“, so Kalin, vielleicht mit einem kleinen Seitenhieb gegen den kommenden Gegner, der Marianek hat ziehen lassen.

Ebenfalls wieder zurück ist Simon Köpf, der zunächst verletzt und dann im Urlaub gewesen ist. Er habe wieder voll mittrainiert und sei wieder voll belastbar, so Kalin. Für den Doublesieger ist der Start auch etwas Besonderes: „Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Die Jungs haben wirklich gut mitgezogen. Natürlich brauchen wir sicherlich noch einige Wochen, bis jedes Rädchen greift, aber insgesamt ist es schon toll hier in Essingen“, so Kalin. In der Vorsaison rangierten die Sportfreunde Dorfmerkingen (3.) vor dem TSV Essingen (9.) – vor dem Start der Saison sind die Vorzeichen umgekehrt. Dennoch sagt SfD-Trainer Helmut Dietterle (67) vor dem Auftakt mit dem Derby in Essingen: „Wir haben schon gesehen, dass wir gar nicht so weit weg sind von den Essingern.“

Dorfmerkingen sieht sich bereit

Dietterle spielt damit auf die Niederlage in der ersten Runde um den WFV-Pokal an (0:2). Der TSV rüstete vor der Spielzeit ordentlich auf während in Dorfmerkingen zwar auch ein Umbruch stattfand, aber mit vielen jungen Spielern. Die Ex-Profis Fabian Weiß und Niklas Weissenberger gingen bekanntlich ausgerechnet nach Essingen – und Dietterle baute neu auf. Wie weit seine neu formierte Mannschaft zwei Wochen nach dem Pokal-Aus und im ersten Liga-Spiel drauf ist, bleibt die spannende Frage. Der erfahrene Coach sagt: „Wir sind gut vorbereitet.“ Dietterle ist aber Trainerfuchs genug, um nicht am ersten Spieltag schon die Perfektion des Verbandsliga-Fußballs zu sehen. „Da kann man keine Wunderdinge erwarten.“ Für die Weiterentwicklung seiner jungen Akteure sei es ein gutes Spiel, merkte der Coach an. Einer dieser jungen, Neuzugang Deniz Bihr (20), wird urlaubsbedingt fehlen – ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub.

Auf einer Position hat sich Dietterle festgelegt. „Christian Zech wird anfangen.“ Der erfahrene Torwart (33) wird also den Kasten hüten. Wenngleich es sein neuer Herausforderer Christopher Junker (19) gut gemacht hat in der Vorbereitung. „Er hat einen richtig guten Eindruck hinterlassen und ist schon sehr weit für sein Alter“, lobt Dietterle den Neuzugang von der U 19 des Bundesligisten 1. FC Heidenheim.