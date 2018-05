Es kribbelt mal wieder auf der Ostalb. An diesem Sonntag (15 Uhr) steigt in Bettringen das Ostalb-Derby in der Fußball-Landesliga und es könnte erst einmal das letzte Aufeinandertreffen der SG Bettringen und der TSG Hofherrnweiler sein. Denn der SGB droht der Gang in die Bezirksliga. Die TSG dagegen hat den Klassenerhalt in der Landesliga längstens klar gemacht.

Nach dem 4:2-Sieg über den TV Echterdingen unter der Woche haben die Fußballer vom Strümpfelbach den letzten Strohhalm ergriffen. Daher rechnet TSG-Trainer Benjamin Bilger mit einem Gegner, „der alles versuchen wird“. „Ich glaube die Bettringer haben sich noch nicht aufgegeben und wollen gegen uns den nächsten Erfolg feiern, um zumindest noch Chancen au den Relegationsplatz zu haben“, sagt Bilger. Aktuell steht der kommenden Gegner der TSG mit 21 Punkten auf dem 15. Platz und wäre damit in der kommenden Runde wieder in der Bezirksliga zu finden.

Pokalhelden keine Option

„Das wäre zwar schade in Sachen Derby, aber das ist nicht unsere Baustelle“, so Bilger weiter. Seine Baustelle ist dann schon eher die zweite Mannschaft der TSG aus Hofherrnweiler, die am Donnerstag ins Finale des Bezirkspokal eingezogen ist. „Überragend für die Jungs“, sagt Bilger und ergänzt: „Ich habe immer zu Max (Melzer, Dreifach-Torschütze beim 4:2-Sieg über Mutlangen, d. Red.) gesagt, wenn er weiter an seiner Fitness arbeitet, dann ist er ein Riesen-Stürmer.“ Von den Pokalhelden aus der Reserve wird keiner an diesem Sonntag in der Landesliga auflaufen, denn immerhin geht es für die noch um einen möglichen Aufstieg in die Bezirksliga und das wolle man bei der TSG nicht aufs Spiel setzen. Personell haben die Landesliga-Fußballer aus der Aalener Weststadt drei Spieler, mit denen der Trainer beim Derby nicht rechnen kann.

Drei Verletzte

Marco Ganzenmüller, Yannick Weiland und Maximilian Blum stehen nicht zur Debatte.

Vor der Runde hatte TSG-Präsident Achim Pfeifer als Ziel einen Platz unter den ersten fünf der Landesliga veranschlagt. Derzeit steht die TSG auf Rang vier und ist damit auch Sicht der Verantwortlichen voll im Soll. Auch TSG-Trainer Benjamin Bilger zeigt sich sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf, auch wenn wer er sich ein anderes Ziel gesetzt hatte: „Ich wollte nach den Jahren des Abstiegskampfes mit der TSG möglichst frühzeitig die Weichen auf den Klassenerhalt stellen. Das ist uns auch gelungen.“

Nun heißt es im Derby, die richtige Einstellung an den Tag zu legen. Denn die werden die Bettringer auf jeden Fall mitbringen. „Die haben Feuer gefangen“, sagt Bilger und ergänzt: „Die Bettringer haben eine starke Mannschaft, die weitaus besser ist als der Tabellenstand es vermuten lassen würde. Schließlich hat die gleiche Truppe in der vergangenen Saison noch in der oberen Tabellenregion der Landesliga mitgemischt.“ Die TSG aus Hofherrnweiler scheint die Aufgabe an diesem Sonntag also nicht auf die leichte Schulter zunehmen.

Nun liegt es an die Bettringern die Möglichkeit auf ein weiteres Ostalb-Derby in der Landesliga in der kommenden Saison am Leben zu halten.