Nicht so prickelnd: Brauereien im Ostalbkreis kämpfen mit Kohlensäuremangel

Seit dem Beginn der Coronapandemie sind Lieferengpässe in allen Branchen nahezu normal geworden. Nun schlagen vermehrt Brauereien Alarm und warnen vor Engpässen in der Versorgung mit Kohlensäure und eventuellen Produktionsausfällen. Auch Brauereien im Ostalbkreis sind bereits von den Engpässen betroffen.

Bereits vor Wochen haben einige Lieferanten ihre Lieferverträge aufgrund „höherer Gewalt“ widerrufen, wie Inhaber lokaler Brauereien berichten. Für Brauereien bedeutet das den Wegfall der Garantie, regelmäßige Lieferungen der benötigten Kohlensäure zu erhalten.

Anhaltender Optimismus bei Rotochsen

Der Inhaber der Rotochsen Brauerei in Ellwangen, Alexander Veit, ist angesichts der Lage noch optimistisch gestimmt. Da in der Brauerei keine Softgetränke produziert werden, sei der Kohlensäurebedarf im Vergleich zu anderen Brauereien niedriger. „Bisher haben wir keine Lieferprobleme gehabt“, so Veit.

Er beobachtet die Lage jedoch trotzdem weiter. „Zur Not haben wir auch einen Reservespeicher, mit dem wir bis zu vier Wochen regulär weiter produzieren können.“

Veit geht davon aus, dass Endverbraucher mit einer Preiserhöhung rechnen müssten, sollte die aktuelle Situation unverändert bleiben. Mit dem Energiezuschlag und den steigenden Gaspreisen wird die Produktion in den Brauereien und für die Lieferanten zunehmend teurer.

Wasseralfinger rechnet mit Engpässen

Ralf Löffler, Geschäftsführer der Löwenbrauerei Wasseralfingen, berichtet ebenfalls, selbst noch nicht von dem Kohlensäuremangel betroffen zu sein, „die Lieferungen können aber jederzeit einbrechen“. Löffler beobachtet die Situation deshalb intensiv und rechnet in den kommenden Wochen mit großen Engpässen in den Brauereibetrieben.

Pro Tag werden in Wasseralfingen an die 100 000 Flaschen Bier produziert. Die Kohlensäurevorräte der Lokalbrauerei reichen laut Löffler für bis zu zwei Wochen. Jedoch erhält die Brauerei nur alle ein bis zwei Wochen eine Lieferung, kann also im Falle eines Lieferstopps nicht davon ausgehen, noch ganze zwei Wochen regulär weiterproduzieren zu können.

Akute Gefahr bei der Löwenbrauerei

Deutlich dramatischer sieht es in der Aalener Löwenbrauerei aus. Albrecht Barth, Geschäftsführer der Brauerei, sieht seine Bierproduktion in akuter Gefahr und rechnet mit einem kompletten Ausfall der Lieferungen.

Die derzeitige Situation ist existenzbedrohend. Albrecht Barth, Aalener Löwenbrauerei

Auch hier wird die Produktion im Zweifelsfall eingeschränkt und das breite Biersortiment so reduziert werden müssen. „Die derzeitige Situation ist existenzbedrohend. Deshalb werden sich die Preise allein schon wegen der sehr stark gestiegenen Energiepreise in jedem Fall nach oben bewegen.

Wir haben noch einen Puffer von drei Wochen, dann wird es eng“, so Barth. Auch die mittlerweile verdreifachten Zuckerpreise könnten für die Brauerei auf lange Sicht zum Problem werden, da der Kristallzucker für die Radlerproduktion benötigt wird. Aktuell sei man aber noch mit ausreichenden Mengen eingedeckt.

Gründe für den Kohlensäuremangel

Auch Thomas Mayer, einer der Geschäftsführer der Heubacher Hirschbrauerei, ist alarmiert. Wie Mayer erklärt, entsteht CO2 überwiegend als Abfallprodukt bei der Düngermittelproduktion.

Mit den rapide steigenden Gaspreisen wurden dort teilweise ganze Produktionslinien stillgelegt, da es aufgrund der hohen Preise nahezu keinen Absatzmarkt mehr gibt. „Die Lage ist beunruhigend“, betont Mayer.

Zwar sei es bisher noch zu keinen Einbußen in der Produktion gekommen, jedoch seien die Intervalle der Lieferungen deutlich unregelmäßiger und auch meist nur Teillieferungen eingetroffen. „An ein komplettes Auffüllen unserer Tanks ist derzeit nicht zu denken.“

Wir hangeln uns von Woche zu Woche. Thomas Mayer, Hirschbrauerei

Mayer geht zunächst aber nicht davon aus, die Produktion gänzlich einstellen zu müssen. Er rechnet mit unregelmäßigeren Abständen zwischen den Lieferungen, nicht aber mit einem kompletten Lieferstopp. „Ich kann die Lage nur schwer einschätzen. Wir hangeln uns von Woche zu Woche“, so Mayer.

Ein Notfallplan ist vorhanden

Für den Zweifelsfall habe man auf jeden Fall einen Notfallplan. Für Verbraucher gebe es laut Mayer aber erstmal keinen Grund zur Sorge. „Der Handel hat da einen guten Puffer. Kritisch wird es erst, wenn wirklich ganze Sorten nicht mehr nachproduziert werden.“

In der kleinen Lokalbrauerei werden neben verschiedenen Biersorten auch einige Softdrinks abgefüllt. Sollte die Kohlensäure in Heubach ausgehen, so werde man die Bierproduktion priorisieren.