Nicht nur Fragezeichen

Wer spielt ist das eine, wie sie spielen, das andere. Peter Vollmann kann letzteres auf seine letzten Tage beim Fußball-Drittligisten VfR Aalen bedingt beeinflussen. In die Köpfe seiner Spieler kann er nicht hineinschauen. Führungen verspielt, nach Rückständen eingebrochen: Der VfR bildet eine fragiles Gebilde in der Rückrunde und so wird auch das vorletzte Heim-Spiel der Saison am Sonntag um 14 Uhr gegen den VfL Osnabrück ein Stück weit eine Wundertüte. „Für uns ist wichtig: Wie kommen wir ins Spiel?“, merkte Vollmann am Freitag an, nachdem er sein Personal-Update gegeben hatte und aufs Spiel einging. „Der Spielverlauf bestimmt unser Selbstvertrauen“, so der erfahrene Trainer. Wer ins Spiel geht, war auch vor der letzten Trainingseinheit an diesem Samstagvormittag nicht sicher. Sebastian Vasiliadis klagt über muskuläre Probleme, nach seinem längeren Ausfall befindet er sich noch nicht gänzlich im Trainings- und Spielfluss. Auf dem Weg zur alten Form ein Rückschlag für den Sommer-Abgang, die englische Woche zuletzt zehrte offenbar. „Mal schauen, ob das geht“, hat Vollmann Hoffnung auf den Mittelfeldmann. Immerhin dürfte Saschas Traut mitwirken nach seinen Halswirbelproblemen, was bisher noch fraglich war. Beim Gegner ist unterdessen eine wichtige Frage geklärt: Osnabrücks Trainer Daniel Thioune verlängerte am Freitag seinen Vertrag bis 2020.