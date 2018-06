„Nicht noch zehn Schippen drauflegen“

Die Artenschutz-Kampagne der Stadt ist in Hofen auf fruchtbaren Boden gefallen im „grünen Stadtbezirk“, wie Ortsvorsteher Patriz Ilg in der Sitzung des Ortschaftsrats den kleinsten Aalener Stadtteil nannte. Weil man von Landschaft umgeben sei. Der Anlass war der Antrag der Grünen-Gemeinderatsfraktion für das „Modellprojekt Straßenbegleitgrün“. Nun möge aber bitte nicht jede Fraktion ähnliche Anträge stellen, bat Aalens OB – das Thema Artenschutz und Ökologie sei beim zuständigen Amt sehr gut aufgehoben.

Eine „gute Sache“ hatte Ilg das Maßnahmenpaket genannt, das Robert Jenewein (Grünflächen- und Umweltamt) vorgestellt hatte, weil es die Landschaft aufwerte und die Artenvielfalt steigere. Gut vorstellen kann er sich eine blühende Begleitung des sanierten Mühlwegs in Richtung Heimatsmühle, von CDU-Seite kam auch der Vorschlag, den alten, nur noch teilweise genutzten Friedhof mit immer größeren freien unbelegten Flächen in eine extensive, beziehungsweise gar nicht mehr gemähte Blumenwiese zu verwandeln. Hofens Ortsvorsteher kann sich hier längerfristig eine Art Park vorstellen, ähnlich wie auf dem Sankt-Johann-Friedhof in Aalen. Georg Stock (CDU) allerdings warnte vor einem allzu freien Spiel der Natur, eine extensive Bewirtschaftung sei „nicht ganz harmlos“ wegen der fortschreitenden Verbreitung des gelbblühenden und giftigen Jakobs-Kreuzkrauts.

OB überrascht von neuem Antrag

Oberbürgermeister Thilo Rentschler äußerte sich zum Thema Artenschutz in der Stadt so: Man habe ein „hervorragendes“ und sehr starkes „Umwelt- und Grünflächenamt“ – das Wort „Umwelt“ stelle er bewusst vorne an. Beim Amt sei dieses Thema in guten, sehr kompetenten Händen.

Überrascht sei er gewesen, dass die Grünen-Fraktion im Gemeinderat nun an den Antrag von Gemeinderat Alfred Roder (CDU) noch einen Antrag „drangehängt“ hätten. Es sei wenig sinnvoll, wenn jede Fraktion bei diesem Thema noch „zehn Schippen“ drauflegen würde. Es sei wenig realistisch und auch nicht sinnvoll wenn – sinngemäß – der Gemeinderat nun über jede künftige blühende Wiese Anträge stellen würde. (lem)