„Nicht mit Ruhm bekleckert“: VfR mit 1:0 im Pokal weiter

Keinen Gegner der Welt hätte der Fußball-Drittligist VfR Aalen mit seinem Auftritt in der ersten Halbzeit beeindrucken können – also auch nicht den FC Gärtringen. In Durchgang zwei wurde es etwas besser und so stand am Ende ein dürftiger 1:0 (1:0)-Sieg in der zweiten Runde des WFV-Pokals beim Landesligisten. Tempofußball ist das, was den VfR in dieser Saison ausmachen kann – „das Gegenteil war der Fall“, sagte ein bedienter VfR-Trainer Argirios Giannikis am Mittwochabend nach dem Spiel in der Nähe von Böblingen.

Klar, dass Ziel Weiterkommen in die dritte Runde – und damit die Chance auf das Fernziel Pokalsieg – ist gewahrt. Doch die Art und Weise ließ zu wünschen übrig. „Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert“, resümierte Giannikis treffend – und lobte den Siebtligisten. „Der Gegner hat es gut gemacht.“

Nach zu wenig Zug im Spiel vor 555 Zuschauern auf dem engen Platz im Stadion am Weingarten und der Führung durch Marvin Büyüksakarya kurz vor der Halbzeitpause sah der Trainer nach dem Seitenwechsel immerhin ein paar Chancen, ein Lattentreffer, ein umstrittenes und aberkanntes Abseitstor von Marian Sarr zählten dazu. Neben fehlender Tore noch zu konstatieren: Die zweite Reihe drängte sich nicht gerade auf. Giannikis ließ rotieren und gab Spielern, die in der Liga noch nicht oder wenig zum Einsatz kamen die Möglichkeit zu Spielpraxis. Alle gemeinsam dürfen in den nächsten Tagen weiter trainieren: Der VfR – da er ja nicht am DFB-Pokal teilnimmt – ist am Wochenende spielfrei. Die nächste Einheit steht an diesem Donnerstag an. Und die Aufarbeitung des Gärtringen-Spiels zählt sicherlich dazu.