Nicht Hundertstel sondern Prozente entscheiden: Das sind die Sportler des Jahres der Stadt Aalen

Der Sport bietet die tollsten Geschichten. Also gehört auch diese hier dazu: Die Stadt Aalen hat neue Sportler des Jahres. An diesem Freitag fand in der Stadthalle die Sportlerehrung 2020 und 2021 statt. Es gab neue Sieger – und eine Premiere. Erstmals als Oberbürgermeister am Start: Frederick Brütting (38). Beim letzten Mal am 16. Februar 2020 sprach noch Brüttings Vorgänger Thilo Rentschler zu den Gästen in der Stadthalle.

„Ehre, wem Ehre gebührt“, erklärte Moderator Lennert Brinkhoff nach der zweijährigen Corona-Pause der Wahl das Motto des Abends am Berliner Platz 1. „Zeichen der Wertschätzung“, sagte Brütting zu den Auszeichnungen, die der Stadtchef mit Sportbürgermeister Karl-Heinz Ehrmann vornahm.

„Hundertstel machen den Platz aus“, weiß Katja Mohr um den Kampf in ihrer Sportart. Bei ihrer Wahl zur Sportlerin des Jahres waren es Prozente, die entschieden. Die Schwimmerin des SC Delphin Aalen gewann in der Online-Abstimmung mit 38 Prozent vor der Mountainbikerin Marion Fromberger (RSV Bad Griesbach/MTB Racingteam Aalen, 26 Prozent). Dritte wurde die Westernreiterin Lena Wiest (Paint Horse Club Germany).

Mit noch deutlicherem Vorsprung gewann der Sportler des Jahres: Der Mehrkämpfer Samuel Oppold (TG Hofen) siegte mit 51 Prozent vor dem Mountainbiker Simon Gegenheimer (MTB Racingteam Aalen, 31 Prozent) und dem Segelflieger Steffen Schwarzer (Luftsportring Aalen). Der aktuelle baden-württembergische Meister turnt auch in der Kunstturnen-Bundesliga und dankte allen „die mich unterstützt haben“.

Nur gemeinsam geht es vor allem in einer Mannschaft. So wie beim RKV Hofen, von dem das Radball-Duo Dennis Berner und Magnus Öhlert nicht nur in der Verbandsliga auf Platz eins fuhr sondern auch in der Abstimmung vorne lag mit 51 Prozent vor den 6er Kunstradsport Junioren offene Klasse des RSV Ebnat (30 Prozent) und Vera Zuleger-Helbig und Frank Helbig (TSC Dance(E)Motion). Bei der Heim-EM am 17. September in Hofen will das RKV-Duo auch „bestmöglich abschneiden“.

Einen erfolgreichen Weg durch den Sport könnte auch Leonie Kroter von der DJK-SG Wasseralfingen weitergehen. Die Siebenkämpferin gewann die Wahl zum Nachwuchstalent des Jahres vor dem Ringer Robin Nuding (KSV Aalen) und Kletterin Charlotte Schiefer (Bezirksgruppe Aalen DAV Sektion Schwaben).

49 Sportlerinnen und Sportler haben im Jahr 2020 beziehungsweise 2021 115 Meisterschaften beziehungsweise besondere Erfolge bei bedeutenden Wettkämpfen erzielt. „Mein herzlicher Dank gilt den Aalener Sportlerinnen und Sportlern, den Trainerinnen und Trainer für ihre ununterbrochene Leistungsbereitschaft und allen, die zu diesen Erfolgen beigetragen haben“, erklärte Brütting in seinem Grußwort.