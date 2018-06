„Nicht ganz schlecht“: Kreishaushalt 2017 schließt sehr gut ab

Weshalb viele Worte machen, wenn’s gut läuft: Ohne jede Diskussion oder Wortmeldung hat der Kreistag sozusagen seinen Haken unter das Ergebnis des Kreishaushalts 2017 gesetzt. Demnach schließt der Ergebnishaushalt mit einer Verbesserung von 2,23 Millionen Euro gegenüber dem Plan ab.

Bereits eine Woche zuvor hatte Landrat Klaus Pavel im Ausschuss für Bildung und Finanzen von einem „nicht nur guten, sondern sehr guten“ Kreishaushalt 2017 gesprochen. Lediglich zwei größere Löcher in das Budget des Ostalbkreises haben der ÖPNV und die Kliniken mit je etwa zwölf Millionen Euro gerissen, listete der Landrat dabei auf. Allerdings habe man mit den sehr hohen Grundsteuereinnahmen und deutlich geringeren Sozialausgaben als geplant eine gute Ausgangssituation. In fünf Jahren könne das anders aussehen, sagte Pavel. Auf einer höheren Ebene betrachtet kämpfe man aktuell mit drei Problemen: die Handelsbeschränkungen zwischen USA, China und Europa zum einen. Zum anderen sei es „kein gutes Zeichen“, wenn deutsche Automobilmanager ins Gefängnis kämen. Und drittens blickte Pavel auf eine mögliche Regierungskrise in Berlin.

Bei einer Kreisumlage von 140 Millionen Euro lag der Schuldenstand des Kreises Ende 2017 bei rund 28,4 Millionen Euro. „Dann kann man nur sagen, Glück gehabt, dass wir diese Rahmenbedingungen hatten“, sagte Georg Ruf (CDU). „Hoffen wir, dass die Konjunktur so bleibt, bis wir unsere Hausaufgaben gemacht haben.“ Dass der ÖPNV nicht auf eine schwarze Null komme, sei gesetzt, meinte Thilo Rentschler (SPD). Damit müsse man sich abfinden und die Kosten im Budget einplanen. Und im Hinblick auf die Kliniken warnte er davor, vorschnell einzugreifen und die Situation zu „verschlimmbessern“. „Wir müssen die Verantwortlichen jetzt auch mal schaffen lassen.“ Peter Traub (Freie Wähler) ließ sich gar dazu hinreißen, das Ergebnis „im Kämmerer-Jargon als nicht ganz schlecht zu bezeichnen.“ Allerdings stehe fest, dass es, falls die Rahmenbedingungen sich änderten, so nicht mehr gehe.