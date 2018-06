„Hello, I’m from Oberkochen. Nice to meet you.“ Immer donnerstags wird im Elterncafé in den Räumen des Kinderschutzbundes ab sofort englisch gesprochen.

Seit vielen Jahren ist das Elterncafé ein Treffpunkt, um andere Eltern kennenzulernen. Durch die zahlreichen großen Firmen auf der Ostalb, die viele internationale Mitarbeiter beschäftigen, kamen immer mehr englisch sprechende Mamas und Papas, sagt Steffi Wawerla vom Kinderschutzbund. So entstand die Idee, das Café immer donnerstags ganz ins Englische zu übertragen. Aus eigener Erfahrung weiß sie, wie schwer es sein kann, in einem fremden Land Kontakte zu knüpfen. „Ich habe selbst zwei Jahre in Indien gelebt und es ist gerade am Anfang nicht leicht, neue Leute kennenzulernen“, erklärt die Leiterin des Elterncafés.

Die Nationalitäten der Cafégäste sind bunt gemischt, von der Schweiz bis Australien, von Vietnam bis Amerika. In Zukunft wird Danielle Meures die Leitung des internationalen Cafés übernehmen. Sie stammt selbst aus England. „Wir sind so etwas wie ein Startpunkt. Eine Anlaufstelle, um Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen oder einfach zusammen einen Kaffee zu trinken“, erklärt Steffi Wawerla. Viele Cafégäste lernen sich dort kennen und unternehmen auch privat etwas zusammen, erklärt Wawerla. Dass es das Angebot jetzt auf Englisch gibt, ist eine gute Ergänzung. „Wenn man in ein fremdes Land kommt, ohne die Sprache zu sprechen, ist man isoliert“, sagt Danielle Meures in ihrer Begrüßung. Es sei wichtig, dann eine Community zu haben. Ob man dabei mit oder ohne Kinder kommt, spielt keine Rolle, sagt Ingrid Treu-Pfeffer. Kinder von einem bis drei Jahren können dabei auch neue Freundschaften im Kinderstübchen, das im Raum nebenan zu finden ist, schließen.