An diesem Mittwoch um 18.45 Uhr trifft Fußball-Verbandsligist Sportfreunde Dorfmerkingen in Ohmenheim auf Bezirksligist SG Bettringen. Die Mannen um Trainer Bernd Maier streben nach ihrem Abstieg aus der Landesliga den sofortigen Wiederaufstieg an. Bei den Sportfreunden Dorfmerkingen gilt es nun, die Neuzugänge zu integrieren und die richtige Anfangsformation für Saisonbeginn herauszufinden. In Ohmenheim ist man vor allem auf das Auftreten der Neuzugänge gespannt, die vorwiegend aus hiesiger Region stammen.

Alle Akteure des Kaders werden in Ohmenheim zum Einsatz kommen. Bei der Partie wird jedoch Torhüter Christian Zech fehlen, der seine Hochzeitsreise nun antritt, die er 2017 wegen des DFB-Pokalspieles um ein Jahr verschoben hat. Für ihn wird Neuzugang Christopher Junker aus Utzmemmingen (von U-19-Bundesligist 1. FC Heidenheim) das Gehäuse hüten.