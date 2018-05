Neustart beim T-Ball

Sommerliches Feeling im Frühling, die Zeit ist definitiv wieder reif für den Neustart des T-Ball-Programms für Kinder von vier bis zehn Jahre. An diesem Dienstag um 17 Uhr geht es los bei den MTV Aalen Strikers, Trainer Paul Soos freut sich darauf viele neue interessierte Kinder mit ihren Eltern im MTV-Stadion begrüßen zu dürfen. Das Equipment wie Schläger und Handschuhe wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Ziel der Aalener Verantwortlichen ist es, möglichst viele neue Mini-Baseballer zu finden, um in diesem Jahr noch das eine oder andere Spiel untereinander gegen Teams in der näheren Umgebung bestreiten zu können.

Trainingszeiten/T-Ball: Dienstag, 17 bis 18 Uhr MTV-Stadion, Aalen Kontakt: mini@strikers.de Mehr Infos rund um Baseball in Aalen gibt es auch unter www.strikers.de Einklappen Ausklappen