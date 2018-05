Neun Tore, drei Punkte, Sonne und Rang vier

Ein 9:1-Schützfest haben die Landesliga-Fußballer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach am 25. Spieltag gegen den TV Echterdingen gefeiert. Die Jungs von Trainer Benjamin Bilger und Mischa Welm festigten mit diesem Dreier Platz vier. Timo Frank war mit drei Treffern „Man of the match“.

Vor dem Duell im heimischen Sportpark wechselte der abstiegsgefährdete TV Echterdingen noch kurzfristig den Trainer. Martin Kittelberger ersetzte den erfolglosen Mario Estasi. Kittenberger sollte die Wende beim TVE einläuten. Ohne Erfolg. Früh ging die TSG mit 1:0 in Führung.

Philipp Leister erzielte in der 8. Minute den ersten Treffer dieser Partie. Hannes Borst legte nur fünf Minuten später nach. 2:0. Der 2:1-Anschlusstreffer von Maximilian Knödler war ein kurzes Lebenszeichen der Gäste. Echterdingen konnte zehn Minuten mit der TSG mithalten. Noch vor der Halbzeit ebnete die Bilger-Elf mit zwei Treffern von David Weisensee und Timo Frank den Weg zum Dreier. Diese beiden Treffer versetzten Echterdingen in eine Art Schockstarre.

Das Abstiegsgespenst kehrte in den Kopf der TVler zurück. Der Kittelberger-Effekt war weg. Benjamin Bilger brachte Pascal Weidl für den glücklosen Niklas Groiß. Es dauerte gerade einmal sechs Minuten, da erzielte Weidl das 5:1. Anschließend gelang der TSG alles. Echterdingen konnte die Angriffswelle nicht mehr halten. Pius Kuhn erhöhte in der 54. Minute auf 6:1.

Es war eine Demonstration der TSG. In der Schlussviertelstunde drehte TSG-Torjäger Timo Frank nochmals auf. Seinen zweiten Treffer erzielte Frank in der 75. Minute zum 7:1. Marijo Marinovic erhöhte mit einem Eigentor auf 8:1 für 1899. Der Schlusspunkt dieser Partie gehörte erneut Timo Frank. Mit seinem dritten Treffer an diesem Tag sorgte der Angreifer für den 9:1-Endstand. Am kommenden Sonntag (13. Mai) reist die TSG zum Derby nach Bettringen.