Neun Meisterbriefe erworben

Eine Maurermeisterin, vier Maurermeister und fünf Zimmerermeister haben im Rahmen ihrer Technikerausbildung an der Technischen Schule Aalen vor der Handwerkskammer Ulm ihre Meisterprüfung abgelegt.

Eine Bautechnikerin und neun Bautechniker haben dafür an der Zusatzqualifikation zum Maurer- und Zimmermeister teilgenommen. Im Rahmen der Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker, Fachrichtung Bautechnik, wurden den teilnehmenden Zimmerern und Maurern in den vergangenen zwei Jahren in bis zu 320 Stunden Kenntnisse für den Prüfungsteil eins, bestehend aus einer praktischen und theoretischen Prüfung, vermittelt. Die Prüfungen bei der Handwerkskammer Ulm fanden bereits im Januar statt. Der Teil zwei (Theorie) wird durch die Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker anerkannt. Der betriebswirtschaftliche Teil drei und die Ausbildereignungsprüfung Teil vier wurden ebenfalls an der Schule vor der Handwerkskammer absolviert.

Folgende Techniker erhalten den Meisterbrief: als Maurermeisterin Daniela Wettemann; als Maurermeister Maximilian Ecker, Jannis Rauh, Manuel Sommer und Micha Zadok; als Zimmermeister Markus Beißwenger, Maximilian Funk, Yannik Haas, Julian Haase und Andreas Wagner.