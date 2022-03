Neuler zurück an der Spitze – Timpel trübt Dreierpack von Ehrmann

Die Ballermänner der Liga hatten wieder Dienst. Sowohl Fabian Ehrmann für Schwabsberg-Buch (nun 23 Tore wie Patrick Brümmer), als auch Joe Colletti für Neuler steuerten alle Treffer für ihre Vereine an diesem Spieltag in der Bezirksliga bei.

Schwabsberg-Buch – Spraitbach 3:3 (1:2). Tore: 0:1 Maletic (20.), 0:2 Fuchs (21.), 1:2, 2:2, 3:2 alle F. Ehrmann (32., 53., 77. FE), 3:3 Timpel (90+1.). Die DJK kam zwar gut ins Spiel, wurde aber mit einem Doppelschlag innerhalb einer Minute überrumpelt. Fortan ging es nur noch in eine Richtung, auf das Gästetor. Die DJK ging auch wieder in Führung, aber die Gäste belohnten sich mit dem Ausgleichstreffer in der Schlussminute.

Hermaringen - SSV Aalen 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Mair (14.), 2:0 Killgus (40.), 2:1 C. Schmid (80.), 3:1 Hatzenbühler (89.). Nach ausgeglichener Abtastphase beider Mannschaften war es in der achten Minute ein scharfer Freistoß von Schmid auf den rechtzeitig genesenen Mair, dessen Kopfball sich über den Torwart hinweg zum 1:0 ins Netz senkte. Die erste Großchance hatte Aalen in der 22. Minute. Das 2:0 vor der Pause erzielte Killgus nach scharfer Hereingabe ins rechte Eck. Den Anschlusstreffer erzielte der SSV nach einem Ballverlust im Mittelfeld. Die Schlussphase versprach also Spannung. Nachdem der SSV zwei Chancen kläglich vergab, machte Hatzenbühler den Deckel drauf.

Neuler – Großdeinbach 2:1 (1:1). Tore: 1:0, 2:1 beide G. Colletti (14., 83.), 1:1 Frank (45+3.). Bes. Vork.: Rote Karte Großdeinbach (53.). Die Neulermer gingen mit ihren Torchancen schlampig um. Der Ausgleichstreffer der Gäste unmittelbar vor dem Pausenpfiff war nicht unverdient. Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spiel nur wenig. Lediglich in der Schlussphase gelang den Neulermern der Befreiungsschlag durch Colletti zum Siegtreffer. Durch die Heimniederlage von Nattheim ist Neuler neuer Tabellenführer.

Unterkochen - Hofherrnw.-Unterr. II 2:1 (2:0). Tore: 1:0 M. Volk (13.). 2:0 M. Viehöfer (19.), 2:1 N. Grimm (64.). Der FV08 hatte vom Anpfiff an zwar das Spielgeschehen im Griff konnte aber keinen richtigen Spielfluß aufbauen. Nach einer gut aus dem Mittelfeld herausgespielten Situation setzte sich Patzer durch und legte auf für Volk, der zur Führung vollendete. Drei Minuten später war es wieder Patzer, der auf den gegnerischen Torhüter zulief und von ihm im zu Fall gebracht wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Viehöfer. Nach der Pause plätscherte das Spiel so vor sich hin. Die Defensive des FV08 wurde leichtsinniger und lud die Gäste mit ihren Fehler zu Torchancen ein. Durch einem dieser Fehler bekam Torhüter Schlipf die Quittung – 1:2. Nach dem Anschlusstreffer kam zwar nochmals etwas Spannung auf aber die Köksal-Truppe ließ keine weiteren Torchancen zu und gewann das „Derby“ verdient.

Kirchh./D. – Lauchheim 2:1 (0:1). Tore: 0:1 M. Haskovic (11.), 2:1 O. Kaya (73.), 2:1 Ch. Schindele (81., FE). Bes. Vork.: Rote Karte Lauchheim (30.).

Schnaitheim – Bettringen 0:6 (0:2). Tore: 0:1 Reichelt (13.), 0:2 Adam (39.), 0:3 Herr (54.), 0:4 Wolf (62.), 0:5 Spengler (72.), 0:6 Möldner (84.).

Steinheim – Bargau 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Kreutter (70.), 0:2 Klotzbücher (71.), 0:3 Behringer (90+1.).

Nattheim – Lorch 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Gottheit (21.), 0:2 Nusser (38.).

Gerstetten - Heldenf./Heuchl. 0:0. Tore: Fehlanzeige.