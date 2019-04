Neuler stürzt Spitzenreiter Neresheim – Bettringen nun oben

4:0 hat Neuler den Spitzenreiter besiegt, gestürzt (Bettringen nun Erster) und das trotz erheblicher Personalsorgen. Während Ellwangen weiter Richtung A-Liga marschiert, muss auch Wört einen Dämpfer hinnehmen. Hofherrnweiler II klettert in Jahr eins in der Fußball-Bezirksliga durch einen 3:2-Sieg über Lorch weiter nach oben.

SGM Kirchheim/Trochtelfingen – Nattheim 1:1 (0:1). Tore: 0:1 M. Prater (25.), 1:1 R. Bosch (88.).

TV Heuchlingen – Waldhausen 3:5 (1:1). Tore: 0:1 M. Wille (17.), 1:1, 2:1 beide F. Heinrich (25., 47,), 2:2, 3:5 beide C. Legat (52.), 2:3 K. Mayer (74.), 3:3 S. Spichal (76., FE), 3:4 J. Hasenmaier (77., FE). Bes. Vorkomn.: Zweimal Gelb-Rote Karte Heuchlingen (85., 90.+1). In einer spannenden Partie begegneten sich der TV Heuchlingen und der SV Waldhausen trotz des großen Unterschieds in der Tabelle auf Augenhöhe. Und es sollte ein fulminanter Nachmittag werden. Nach 16 Minuten brachte Wille die Gäste mit 1:0 in Führung, doch keine zehn Minuten danach hatte Heinrich die Partie bereits wieder ausgeglichen. Bis zur Pause ging es hin und her. Dafür ging es dann in den zweiten 45 Minuten umso mehr zur Sache. Praktisch direkt nach Wiederanpfiff sorgte Heinrich mit seinem zweiten Treffer für die Führung der Heuchlinger. Kurz danach glich dann allerdings Legat für Waldhausen wieder aus. Beim Stand von 2:2 lieferten sich Heuchlingen und Waldhausen einen offenen Schlagabtausch, doch nach und nach gewannen die Gäste immer mehr an Boden. Herkommer traf in der 75. Minute zum 3:2 für den SV. Eine Minute später glich der eingewechselte Samuel Spichal per Handelfmeter aus, nur um postwendend per verwandeltem Foulelfmeter von Hasenmaier erneut in Rückstand zu geraten. Mit 3:4 in Rückstand lösten die Heuchlinger ihre Viererkette auf und verwandelten diese in eine Dreierkette. Waldhausen nahm die Einladung dankend an und Yels Treffer zum 5:3 sorgte für die Entscheidung.

Lauchheim – Ellwangen 4:0 (3:0). Tore: 1:0 E. Schönherr (5., FE), 2:0, 4:0 beide F. Lutz (21., 53.), 3:0 J. Kluczka (41.). Lauchheim hatte das Spiel in der Hand und führte bereits zur Halbzeit mit 3:0. Die Gäste gaben sich zwar kämpferisch, konnten sich jedoch kaum Torchancen erspielen. Das gesamte Spiel fand fast ausschließlich in der Ellwanger Hälfte statt.

Neuler – Neresheim 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Staiger (44.), 2:0 Bieg (65.), 3:0 Pflieger (77.), 4:0 Karasch (90.+2). Die erste Halbzeit war durchgehend ein Duell auf Augenhöhe, das die stark ersatzgeschwächten Neulermer mit dem Treffer durch Staiger für sich entscheiden konnten. Nach dem Seitenwechsel mussten die Gäste von Mal zu Mal mehr riskieren, was der TVN mit gefährlichen Kontern nutzen konnte. Der 4:0-Sieg geht über die gesamte Spielzeit aber trotzdem in Ordnung. Eine erstaunliche Leistung brachten die Nachrücker aus der zweiten Mannschaft des TVN, die einige Verletze aus der ersten Garde auch zum Teil kurzfristig ersetzen mussten.

Unterkochen – Wört 4:0 (1:0). Tore: 1:0 J. Mittelbach (28.), 2:0, 3:0 beide N. Szekeres (58., 63.), 4:0 Velagic (90.+2). Bes. Vorkommn.: Gelb-Rote Karte Wört (80.). In den ersten zehn Minuten musste der FVU zwei gefährliche Konterchancen abwehren. Kurz darauf erzielt Janik Mittelbach aus spitzem Winkel die Führung, in dem er den Ball volley unter die Latte „hämmert“. Diese 1:0-Führung hielt bis zur Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte wurde das Spiel etwas ruppiger, in die Phase hinein erzielte Szekeres den zweiten Treffer für den FVU. Nach der 2:0-Führung schien der Widerstand der Gäste gebrochen zu sein und sie konnten den der dritten Gegentreffer durch einen schnell vorgetragenen Konter nicht verhindern. Mit dem Schlusspfiff erzielte der lange verletzt gewesene Semir Velagic das 4:0.

Lorch – Hofherrnweiler-Unterr. II 2:3 (0:3). Tore: 0:1 H. Melzer (17.), 0:2 M. Blum (42.), 0:3 L. Weiland (45.+1), 1:3 C. Fladrich (63.), 2:3 S. Weida (69.). Die erste Halbzeit dieser Begegnung stand ganz im Zeichen der TSG II. Die Gäste dominierten und gewannen nahezu alle entscheidenden Zweikämpfe. Hannes Melzer erzielte in der 17. Minute das 1:0 für die TSG. Danach hielten die Lorcher zwar ein bisschen, jedoch nicht entscheidend dagegen. Blum und Weiland erzielten kurz vor der Pause noch zwei weitere Treffer und sorgten so für den Pausenstand von 3:0. In den zweiten 45 Minuten wirkten die Sportfreunde dann wie ausgewechselt. Die Gastgeber spielten schnell, engagiert und kraftvoll. In der 63. Minute erzielte Fladrich das 1:3 und brachte den Sportfreunden den Glauben zurück. Keine zehn Minuten später kamen die Lorcher durch das 2:3 von Weida auf ein Tor heran. Doch danach war für die Sportfreunde Endstation. Das Abwehr-Bollwerk der Gäste brach kein weiteres Mal auf und nach 90 Minuten standen die Lorcher wieder einmal ohne Punkte da. Nach 23 Spieltagen steht Lorch auf dem vorletzten Tabellenplatz und hat bereits drei Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz.

Ostermontag: Milan Heidenheim - SGM Kirchheim/Trochtelfingen 1:0 (1:0). Tor: Amir Werner (27.).

Wört – Gerstetten 1:2 (0:1). Tore: 0:1 D. Lichtfuß (11.), 2:0 M. Everensel (70.), 2:1 P. Heide (76.). Besondere Vorkommnisse: Gerststetten verschießt Elfmeter (47.) Die Heimmannschaft startete gut in die Partie und hatte bereis in der vierten Minute große Chance zur Führung.Die Gäste aus Gerstetten machten es in der 11. Minute besser. Nach einem langen Ball konnte der Abschluss vom Wörter Torwart noch pariert werden, der freistehende Lichtfuß hatte jedoch beim Nachschuss keine Probleme. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit konnte Wört zwei weitere gute Chancen nicht zum Ausgleich nicht nutzen. Nach der Pause hatte Gerstetten die besseren Chancen die Führung zu erhöhen. Einen berechtigten Foulelfmeter konnten die Gäste nicht im Tor unterbringen. Nach einem Fehler in der Abwehr war es dann aber soweit und die Gäste erhöhten auf 2:0. Im Anschluss wurde Wört jedoch immer stärker und konnte schnell den Anschlusstreffer erzielen. In den letzten zehn Minuten gab es Chancen im Minutentakt für den SV, die jedoch allesamt nicht mehr zum Ausgleich genutzt werden konnten. Am Ende eine bittere Niederlage.