Neuler schießt Wört ab

In der Fußball-Bezirksliga hat Waldhausen einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Der SVW unterlag Kirchheim/Trochtelfingen mit 2:3. Neresheim marschiert dagegen weiter und siegt in Lauchheim mit 3:1.

Unterkochen - Gerstetten 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Szekeres (60.), 2:0 Gold (90.+3). In einer spielerisch guten Partie waren die Gäste in der ersten Hälfte die etwas bessere Mannschaft allerdings ohne sich klare Torchancen zu erspielen. In der zweiten Hälfte wurden die Unterkochener von Minute zu Minute besser und erzielten die verdiente Führung. Nach der Führung war es wieder eine offene Partie in der sich zwar die Gäste die eine oder andere Torchance erspielten, aber diese nicht nutzen konnten. In der Schlussminute erzielten die Unterkochener durch einen Konter das zweite Tor und somit die Entscheidung.

Neuler - Wört 7:0 (3:0). Tore: 1:0 Egetenmeyr (12., FE), 2:0 Gentner (35.), 3:0, 4:0 beide Staiger (45., 68.), 5:0 Dörrer (76.), 6:0 Bieg (87.), 7:0 Fuchs (90. , FE). Die Neulermer gingen von Beginn an stark in die Offensive. Nach dem Führungstreffer mussten die Gäste mehr riskieren, was jedoch zu weiteren Großchancen der Hausherren führte. Einige davon wurden auch genutzt, so geht das Ergebnis in dieser Höhe auch in Ordnung.

Lauchheim - Neresheim 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Kurz (29.), 1:1 Joas (49.), 1:2, 1:3 beide Werner (68., 73.). Keine weiteren Angaben.

TV Heuchlingen - Ellwangen 3:2 (1:2). Tore: 1:0 Bellendorf (13.), 1:1 Wenzel (20., FE), 1:2 Erhard (26.), 2:2 Waibel (90.), 3:2 Häussler (90.+5, FE.) Von Beginn an gestaltete sich die Partie ausgeglichen. In der 12. Minute erzielten die Hausherren durch Bellendorf das 1:0. Doch diese Führung sollte nicht lange halten. Nach 18 Minuten konnte ein Angriff der Ellwanger nur durch ein Foul im Sechzehner beendet werden und Wenzel verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:1. Der FCE übernahm fortan die Oberhand. Nach einer knappen halben Stunde geriet der TVH durch Erhard mit 1:2 in Rückstand. In den zweiten 45 Minuten gab es dann lange Zeit kein Durchkommen für die offensiver agierenden Heuchlinger. Geduld war gefragt, ehe Sebastian Waibel in der ersten Minute der Nachspielzeit das 2:2 gelang.

Ellwangen wirkte geschwächt durch den hohen Aufwand, den man betrieben hatte, um die Führung zu verteidigen. Der TV Heuchlingen rannte weiter an bekam nach einem Foul noch einen Elfmeter zugesprochen. Häußler trat an und versenkte den Ball in der Nachspielzeit zum 3:2.

Kirchheim/Trochtelfingen - Waldhausen 3:2 (2:1). Tore: 1:0 Guyot (3.), 1:1 Weber (5.), 2:1 Guyot (36.), 2:2 Istrefaj (65.), 3:2 Guyot (70.). Die SG zeigte von Beginn an eine kämpferisch Leistung und führte nach drei Minuten mit 1:0, kassierte aber kurz darauf den Ausgleich. Danach war die Partie ausgeglichen mit leichten Vorteilen für die Heimmannschaft, die dann verdient mit 2:1 in die Pause ging. In der zweiten Halbzeit flachte die Partie etwas ab und Waldhausen kam zum Ausgleich. Die Heimelf steckte nicht auf und legte nochmal nach - zum 3:2. Waldhausen warf am Ende alles nach vorne, konnte aber kein Tor mehr erzielen.

Hofherrnweiler-Unterr. II - Schnaitheim 2:2 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Kolb (15., 32.), 1:2, 2:2 Horlacher (58., 67.). Bes. Vorkommn.: Gelb-Rot Hofherrnweiler II (65.). In einer zu Beginn ausgeglichenen Partie war es Torjäger Matthias Kolb, der den Bann für die Gäste brach und abstaubte.

Nach einer halben Stunde hämmerte Kolb das Leder aus 20 Metern zum 2:0 in die Maschen. In der Folge waren die Hausherren zwar um den Anschluss bemüht, wirkliche Gefahr entstand jedoch erst nach dem Seitenwechsel. Nach starkem Sololauf von Maurice Kurz war Kai Horlacher zur Stelle. Durch einen Platzverweis schwächte sich Hofherrnweiler zunächst, glich jedoch kurz danach aus, wieder durch Horlacher. In einem gegen Ende offenen Schlagabtausch fielen jedoch keine weiteren Tore mehr.