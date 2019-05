Neuler mit 1:5-Klatsche im Nachholspiel

Schnaitheim (an) - Das ist deutlich gewesen. Im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga ist der TV Neuler in Schnaitheim mit 1:5 unter die Räder gekommen.

Die Gastgeber starteten offensiv in die Partie. Neuler verlegte sich von Beginn an auf Konter, hatte in der Anfangsphase wenig Möglichkeiten dazu, ging dann überraschend in der 31. Minute nach einem Abwehrfehler mit 1:0 in Führung, als Hadlik eine Vorlage freistehend locker im Tor unterbrachte. Fast im Gegenzug gelang dann in der 33. Minute Matthias Kolb mit einem Volleyschuss aus 20 Metern ein Traumtor, der Ausgleich.

Nach der Halbzeit starteten die Gastgeber offensiv und so war dann in der 60. Minute Braig zur Stelle und verwandelte zur 2:1-Führung für Schnaitheim. Neuler drängte nun auf den Ausgleich, konnte den Kontern der Gastgeber nichts mehr entgegen halten. Zuerst folgte in der 76. Minute durch Kolb das 3:1, ehe dieser in der 81. seinen dritten Treffer zum 4:1 erzielen konnte. Zum 5:1-Sieg vollendete dann fast mit dem Schlusspfiff Maximilian Dandl.