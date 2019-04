Neuler behält Tuchfühlung

Für den SV Neresheim und den TV Neuler gab es in der Fußball-Bezirksliga deutliche Heimsiege – und für Neresheim die Tabellenführung obendrauf. Für den FC Ellwangen setzte es eine Heimniederlage.

Waldhausen – Schnaitheim 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Schoger (45.), 1:1 Yildiz (51.). In einer ereignislosen ersten Halbzeit gelang dem Gast kurz vor dem Pausentee die Führung. Nach der Halbzeit nahm das Spiel an Fahrt auf, hauptsächlich durch zunehmend aktivere Heimakteure. Trotz einiger Möglichkeiten war lediglich der Ausgleich für die von nun an tonangebende Heimelf drin. Bei besserer Chancenauswertung wäre ein Heimsieg verdient gewesen.

Neresheim - Milan Heidenheim 5:2 (4:0). Tore: 1:0 Yoldas (19.), 2:0, 4:0 Werner (23., 45. FE), 3:0 Lukina (30), 5:0 Cay (48.), 5:1, 5:2 Riek (68., 83.). Nach 20 Minuten fiel das erlösende 1:0. Nur einige Zeigerumdrehungen später dann bereits das 2:0. Von nun an waren die Neresheimer in allen Belangen überlegen. Zur Halbzeit stand es schon 4:0. In der zweiten Halbzeit legte Oguzhan Cay mit einem sehenswerten Treffer schnell nach und schraubte das Ergebnis noch weiter in die Höhe. Aus 20 Metern jagte Cay den Ball unhaltbar in den Winkel. Die Gäste zeigten aber Moral und konnten, auch weil die Hausherren nun zwei Gänge zurückschalteten, das Ergebnis noch etwas korrigieren. Der eingewechselte Riek erzielte erst durch eine Einzelaktion das 1:5 und konnte nach einem Freistoß von Amir Werner kurz vor Schluss die Gäste noch auf 2:5 heranbringen. Zuvor hatte Werner schon die Chance vom Elfmeterpunkt zu verkürzen doch Aubele konnte den von ihm selbst verursachten Elfmeter parieren.

Ellwangen – Nattheim 1:3 (0:0). Tore: 0:1 Frank (59.), 0:2 Schürle (73.), 0:3 Prater (76.), 1:3 Pöschl (77.). Die erste Hälfte war von beiden Mannschaften nicht ansehnlich, beide Mannschaften konnten kaum Torchancen erspielen somit gingen sie zurecht mit 0:0 in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte kam der FCE besser ins Spiel, musste aber durch einen Konter den Gegentreffer hinnehmen. Dieser Gegentreffer war wie ein Genickschlag für die Spieler des FCE. Sie versuchten zwar weiter ihr Chance in der Offensive zu finden, wurden aber wieder durch einen Gegentreffer bestraft. Nach dem zweiten Gegentreffer war dann auch zu spüren, dass die Moral dadurch mitgenommen war. Obwohl der Gast im oberen Tabellendrittel zuhause ist, konnte der FCE ihren Spielraum eingrenzen aber die Gegentore nicht verhindern.

Lauchheim – TV Heuchlingen 4:1 (1:1). Tore: 0:1 Bechthold (8.), 1:1 Hanke (45.+1), 2:1 Rupp (63.), 3:1 Schönherr (77.), 4:1 Faye (85.). Heuchlingen begann stark, störte früh jegliche Angriffsbemühungen von Lauchheim und erzielte auch verdient das 0:1. Der Gastgeber kam nun langsam besser ins Spiel, und konnte mit dem Pausenpfiff noch ausgleichen. In der zweiten Hälfte machte nun Lauchheim das Spiel. Heuchlingen wirkte beinahe platt und kassierte gegen ständig im Angriff spielende Gegner noch drei Tore. Ein verdienter Laucheimer Sieg.

Neuler – SGM Kirchheim/Trochtelfingen 4:1 (2:0). Tore: 1:0 M. Gentner (1.), 2:0 S. Münzenmayer (13.), 3:0 Ch. Bieg (63.), 3:1 M. Bosch (75.), 4:1 D. Dörrer (85.). Mit einem nie gefährdeten Sieg konnte sich der TV aus Neuler durchsetzen. Der Sieg geht in dieser Höhe völlig in Ordnung. Damit behält der TVN Tuchfühlung zu den oberen Drei. Der Schiedsrichter der Partie leitete diese sehr souverän.

Unterkochen - Bettringen 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Szekeres (16.), 1:1 Härter (90.+3). Ein sehr präsentes Auftreten des FVU brachte früh die verdiente Führung bei der Unterkochen die Gäste aus Bettringen immer wieder in die Defensive drängte. In Hälfte zwei konnte sich der Gast immer mehr befreien und sich Torchancen erarbeiten, die die Heimelf bis zur Nachspielzeit abwehren konnte. Durch die sehr offensive Spielweise der Bettringer ergaben sich einige Konterchancen, die der FVU nicht nutzen konnte. Aufgrund der zweiten Hälfte war der Punktgewinn für Bettringen nicht unverdient.

Wört – Hofherrnweiler-Unterr. II 0:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 M. Kurz (31., 42.), 0:3 P. Schubert (70.). Die Gäste hatten von Beginn an mehr vom Spiel und konnten nach einer halben Stunde den Führungstreffer erzielen. Danach hatten auch die Hausherren Möglichkeiten, ließen diese aber aus. Kurz vor der Pause fiel dann durch eine abgefälschte Hereingabe das 0:2. Die Hausherren versuchten auch in der zweiten Halbzeit alles, kamen aber gegen die über die gesamte Spielzeit sehr agilen Gäste nur zu Halbchancen und mussten sich letztlich geschlagen geben.