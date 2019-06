Neuland kein Problem für Wolfgang Gmeiner

Wolfgang Gmeiner vom Luftsportring (LSR) Aalen belegte den zweiten Platz beim internationalen Hockenheim Segelflugwettbewerb. Der Heidenheimer Leistungspilot war nicht zum ersten Mal bei einer Meisterschaft in Hockenheim. Der Wettbewerb dort ist jedoch immer für Neuerungen und Überraschungen bekannt.

In diesem Jahr wurde im Rahmen einer Meisterschaft zum ersten Mal ein neues Reglement entworfen. Für die Piloten hieß das Neuland. Auch für den erfahrenen Luftsportring Piloten. Schon bei unzähligen Meisterschaften war er auf nationaler und internationaler Ebene dabei. Für ihn war dieser Wettbewerb dennoch „ein völlig neues Format“. Gestartet wurde im sogenannten Grand-Prix-Modus.

Wie üblich werden erst einmal alle Segelflugzeuge an den Himmel geschleppt. Nachdem alle Flugzeuge der Klasse in der Luft sind zählt der 30 Minuten-Countdown. Eine Minute vor dem Start müssen sich alle Teilnehmer hinter der unsichtbaren, aber auf dem Display im Bordcomputer des Flugzeuges angezeigten Startlinie befinden. Nachdem die Sportleitung über Funk die Startfreigabe erteilt, können die Flugzeuge über die Linie losfliegen. Das ist so wie bei einer Segelregatta. Daher der Name „Regattastart“. Aus Sicherheitsgründen wird diese Abflugart die Teilnahme auf maximal 20 Flugzeuge beschränkt.

In Hockenheim waren es 16 Flugzeuge in der 18-Meter-Klasse. In dieser Klasse startet Gmeiner seit vielen Jahren. Er war angetan von dieser neuen Form des Wettbewerbsfluges: „Auf Strecke verzieht sich das Feld relativ rasch, da wir uns ja dreidimensional bewegen und einige einkreisen, um Höhe zu gewinnen, andere voraus und dadurch tiefer fliegen. Und dann suchen die Piloten unterschiedliche Wege unter den Cumuluswolke.“

Untypisch lange Strecke

Die Wendepunkte auf der Route müssen in einem 500 Meter Zylinder umrundet werden. Für den Teilnehmer aber auch die Zuschauer auf dem Flugplatz ist die Ankunft im Zielüberflug mit anschließender Landerunde nicht nur schön anzusehen, sie gibt auch gleich erste, klare Hinweise auf die Wertung. Der erste Wertungstag war eine für den Grand Prix untypisch lange Strecke über 500 Kilometer. Gmeiner und seine Konkurrenten starteten in Hockenheim.

Erster Wendepunkt war der Sender Braunenberg-Wasseralfingen. Dann nach Norden bis zum thüringischen Gleichberg. Besonderheit war der Rückweg gegen starken Wind aber unter Wolkenaufreihungen fast ohne Kreisflug. Hier konnte der LSR-Pilot seine fliegerischen Fähigkeiten ausspielen, die er auch Woche für Woche in der Bundesliga anwenden kann.

Für Gmeiner der Tagesplatz zwei. „Am zweiten Tag hatte ich als zuletzt gestarteter einen sehr tiefen Abflug und fand mich nach zwanzig Minuten auf einem abgeernteten Salatacker bei Landau wieder. Da nur fünf Piloten Hockenheim wieder im Segelflug erreichten, waren die Punktverluste nicht so groß.“ Am dritten Wertungstag kam er als Dritter über die Ziel-Linie.

Und am Tag vier war es fast ein Fotofinish. Klaus Karg aus Augsburg war beim Endanflug ab der Wende Bretten im Kraichgau etwa 80 Meter als Gmeiner. „Er flog einige Sekunden vor mir ab. Ich wollte durch geschicktes Ausnutzen von abendlichen Thermikblasen im Delphinflug den Konkurrenten noch einholen, aber er blieb weiter etwas höher als ich und konnte geschickt seine Geschwindigkeit anpassen, wenn ich zum Überholen ansetzte. So überflogen wir nur wenige Sekunden hintereinander die Ziellinie.“ So war es auch am Ende für Gmeiner in der Gesamtwertung ein knapper zweiter Platz.