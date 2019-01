Neujahrskonzert des Sinfonieorchesters Aalen

Es gibt diese Termine im Verlauf eines Jahres, da kann man fast schon sicher sein, dass es wieder nur zu einem Stehplatz reichen wird, wenn man nicht schon eine halbe Stunde vor Beginn zur Stelle ist. Das Neujahrskonzert des Aalener Sinfonieorchesters in der Stadthalle gehört dazu. Und so war es auch in diesem Jahr am Sonntagvormittag in der Stadthalle. Einziger Trost: gefühlten 50 anderen Besuchern ging es genauso. Und auch der neue, junge Dirigent Peter Goller – er schwingt seit September letzten Jahres den Taktstock beim Sinfonieorchester – staunte nicht schlecht über diesen Publikumsansturm.

Im Mittelpunkt der ersten Halbzeit stand Mozarts Hornkonzert Es-Dur KV 447 mit der in Heubach geborenen Marlene Pschorr als Solistin. Ein junger Dirigent und eine junge Solistin, das ließ auf eine Interpretation in jugendlicher Frische hoffen, und so war es auch. Goller gab ein munteres, flottes Tempo vor, das vom Blech befreite Orchester ging bereitwillig mit und Marlene Pschorr ließ sich auch nicht lange bitten.

Energisch zupackend, mit kraftvollem, rundem Ton meisterte sie virtuos und mit geschmeidiger Grifftechnik die diversen Läufe im Kopfsatz und interpretierte absolut treffsicher und mit stabilem Ansatz die zahlreichen Sprünge. Die Kadenz am Schluss des Satzes gestaltete sie spannungsvoll. Das traumhaft schöne, romantische Motiv des Mittelsatzes blies sie mit einer zauberhaften Kantilene und beseeltem Ausdruck. Im galoppierenden Sechs-Achtel-Takt setzte sie dann im Schlusssatz zu einem musikalischen Parforceritt durch Wald und Feld an.

Keck, elegant und treffsicher erklangen die Jagdsignale aus dem Waldhorn. Eingerahmt wurde das Hornkonzert von der Ouvertüre zur Oper „Die lustigen Weiber von Windsor“ von Otto Nicolai und „The unbegun Symphonie“ aus der Feder des amerikanischen Komponisten Peter Schickele, einem Spaßvogel, der sich vor allem mit Parodien und musikalischen Persiflagen einen Namen gemacht hat und dabei auch vor Fake News wie dem von ihm ausgedachten jüngsten Bachsohn P.D.Q. Bach nicht zurückschreckt.

Das Sinfonieorchester fand sich in beiden musikalischen Genres gut zurecht, überzeugte in der Ouvertüre mit viel Klang und einer ausgeprägten Dynamik. Die hohen Streicher agierten homogen in virtuosen Passagen, einzelne Solostellen bei den Holzbläsern kamen souverän rüber.

Im zweiten Teil des Programms trat das Orchester dann optisch in den Hintergrund. In den beiden Suiten aus Bizets Oper „Carmen“ sorgte die Ballettklasse der Musikschule unter der Leitung von Raina Hebel und Elena Wirth mit bunten, farbenfrohen Kostümen und temperamentvollen, kreativen Choreographien für zahlreiche optische Höhepunkte im Spiel um Liebe, Verrat und Tod. Das Orchester meisterte dazu souverän die Melodien von Georges Bizet.