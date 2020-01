„Das Kuratorium Wohnen im Alter Albstift ist in Aalen gut vernetzt und erfreut sich einer guten Nachfrage. Wir wollen eine Heimat bieten für die Menschen, die hier leben und arbeiten“. Dies hat Stiftsdirektorin Andrea Wurm beim Neujahrsempfang des Albstifts in Aalen gesagt.

In ihrem Rückblick auf 2019 erwähnte sie die Eröffnung der Kindertagesstätte Mitte des Jahres und die Schaffung von neuen Parkplätzen. Derzeit seien 185 Bewohnerinnen und Bewohner im Albstift. Worms dankte allen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern für ihr großes Engagement.

Im Ausblick auf das laufende Jahr ging sie näher auf das anstehende Jubiläum zum 25-jährigen Bestehen der Einrichtung ein. Im März komme Professor Hermann Bausinger zu einem Vortrag unter dem Thema Heimat und am 17. Juli gebe es eine offizielle Feier. „Wir wollen auch nach 25 Jahren eine gute Adresse für das Leben im Alter in Aalen bleiben“, sagte Worms. Oberbürgermeister Thilo Rentschler gab einen kurzen Überblick über die Aktivitäten der Stadt Aalen. Die neue Kindertagesstätte im Albstift sei ein gutes Beispiel für das Zusammenleben von Jung und Alt. In den nächsten vier bis fünf Jahren werde die Stadt weitere 30 Millionen Euro in die Kinderbetreuung investieren.

Auch bei der Schulsanierung wolle man Nägel mit Köpfen machen. Rentschler betonte, dass es darauf ankomme soziale, ökonomische und ökologische Aspekte zusammenzuführen. Nur so sei Nachhaltigkeit in Politik und Gesellschaft umzusetzen.

Der Kammerchor des Kopernikus-Gymnasiums Wasseralfingen bereicherte den Neujahrsempfang mit anspruchsvollen geistlichen Liedern darunter „Jauchzet dem Herrn“ von Felix Mendelssohn Bartholdy und „Jesus der Retter im Seesturm“ von Siegried Strohbach.

Im Rahmen der Feier wurden 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre langjährige Tätigkeit im Albstift geehrt.