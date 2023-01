Neujahr auf der Ostalb: So fällt die Bilanz der Polizei aus

Mit vielen bunten Raketen und Böllern wurde vielerorts im Ostalbkreis das neue Jahr begrüßt. Auch rings um das Aalener Rathaus war am Himmel ein buntes Farbenspektakel zu sehen. In der Neujahrsnacht kam es im Landkreis zu fünf Bränden, die durch Feuerwerkskörper verursacht wurden. In vier Fällen kam es zu Kleinbränden von Mülleimern, einer Hecke und einer Fassade. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro.

Deutlich schlechter fällt die Bilanz im Rems-Murr-Kreis aus. Dort wurden in der Silvesternacht insgesamt 19 Brände mit einem Gesamtschaden von rund 32.500 Euro gemeldet. Die Brände wurden ausnahmslos durch Feuerwerkskörper verursacht. Es gerieten mehrere Abfalleimer sowie Hecken in Brand. In zwei Fällen wurden geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Im Landkreis Schwäbisch Hall wurden in der Silvesternacht fünf Brände polizeibekannt. Dabei kam es zu einem Vollbrand eines Stalles mit einem Schaden von 300.000 Euro. Bei vier weiteren Kleinstbränden entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.