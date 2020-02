Neugewählte Kirchengemeinderatsmitglieder werden verpflichtet

Bei einem feierlichen Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche in Aalen hat Dekan Ralf Drescher am Sonntag die Mitglieder des alten Kirchengemeinderates verabschiedet und die neugewählten Mitglieder des Gremiums verpflichtet. Dabei betonte Drescher, dass nach dem Verständnis der evangelischen Kirche die Kirchengemeinderäte und der Pfarrer die Gemeinde leiten. Er freue sich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit. Aus dem bisherigen Kirchengemeinderat ausgeschieden sind Sylke Gamisch, Dorothea Heym-Hahn, Rainer Wiese, Susanne Fiedler, Kristina Feldmann und Kai Elser. Das neue Gremium setzt sich wie folgt zusammen: Sascha Bauer, Hannelore Melcher, Sabine Weinbrenner, Erich Hofmann, Thomas Hiesinger, Christine Neuffer, Christine Krauth, Hans-Joachim Frasch, Birgit Rück, Johannes Eck, Petra Beck und Cornelia Maier. Der Gottesdienst wurde von der Aalener Kantorei unter der Leitung von Thomas Haller musikalisch umrahmt.