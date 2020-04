Neues Zentrum für Maschinelles Lernen

Mit 2,7 Millionen Euro unterstützt die Carl-Zeiss-Stiftung ab April 2020 den Aufbau eines Zentrums für Maschinelles Lernen an der Hochschule Aalen. Maschinelles Lernen hat sich in kurzer Zeit zu einer Schlüsseltechnologie für Anwendungen in der Industrie entwickelt. Ziel ist es, Maschinen das Lernen beizubringen, um komplexe Aufgaben intelligent und automatisiert auszuführen. Durch Verankerung des Themas in Studium und Weiterbildung soll das Zentrum den Bedarf an adäquat ausgebildeten Mitarbeitern in der Region Ostwürttemberg sichern.

Bereits im Januar erhielt die Hochschule Aalen die Förderzusage im Rahmen des Pilotprogramms „Gemeinsame Professuren an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften" der Carl-Zeiss-Stiftung. Die Förderung erfolgt über die Finanzierung von zwei Professuren mit sechs Mitarbeiterstellen über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Auch Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler begrüßt die starke Unterstützung durch die Carl-Zeiss-Stiftung sowie das kräftige Engagement der Hochschule Aalen. „Die Stadt unterstützt tatkräftig die Erweiterung und Weiterentwicklung unserer forschungsstarken Hochschule. Die beiden Forschungsgebäude an der Rombacher Straße, die in wenigen Wochen an die Hochschule übergeben werden, sowie der Waldcampus am Burren sind Beispiele, die gemeinsam mit dem Land auf den Weg gebracht wurden“, sagt OB Rentschler.